Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid

Äripäeva Rikaste TOP hindab investor Jaan Tallinna vara 10,3 miljardile eurole, mis tõstab ta pika puuga edetabeli esikohale. Esmakordselt arvestab Äripäev Tallinna osalust USA tehisintellektifirmas Anthropic, kuid suur potentsiaal peitub ka teistes investeeringutes.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui tundlik on Jaan Tallinna hinnanguline 10,3 miljardi eurone vara Anthropicu osaluse tegeliku suuruse ja müügipiirangute suhtes;
- millised teised Metaplaneti panused peale Anthropicu ja SpaceXi võivad Tallinna varandust veel märkimisväärselt kasvatada.
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