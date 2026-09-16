Novo muutis nime, minu 15 900eurone kahjum jäi alles

Novo Nordisk tahab nüüdsest, et kutsuksime teda lihtsalt Novoks. Mina vaatan samal ajal oma kontot ja näen seal midagi märksa raskemini ümber bränditavat: 15 903eurost kahjumit.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis peab Novol lisaks nime- ja kultuurimuutusele päriselt juhtuma, et autor oma 15 903 euro suuruse kahjumi kiuste aktsiat edasi hoiaks;
- kuidas mõjutab Eli Lilly surve Novo väljavaateid ning miks võib Wegovy tugev algus üksi turuliidri positsiooni taastamiseks väheseks jääda.
(2 punkti)