Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö

Suuremad autokoolid on pahased riigi peale, et aastaid kestnud kõlvatule konkurentsile pole piiri pandud, maksu- ja tolliameti sõnul aga töö käib.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid konkreetseid maksuskeeme autokoolid MTA hinnangul kasutavad ja kui suureks võib ulatuda riigile deklareerimata maksukohustus;
- kuidas kirjeldavad Andrus Jallai, Indrek Madar ja Neeme Külmallik ebaausa konkurentsi mõju ausatele autokoolidele ning miks on riigi senine sekkumine nende hinnangul jäänud nõrgaks.