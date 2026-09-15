Palgatöölt vabaks: investor sihib 10% tootlust kuus

Rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea kuus aastat kindlat vundamenti, Karin Krigoltoi aga hüppas kaheaastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse, sihiks 10% kuutootlus optsioonimüügist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendas Karin Krigoltoi eesmärki teenida optsioonimüügiga 10% kuus ja milliseid riske ta selle juures teadvustab;
- kuidas jõudsid Anneli Loorits ja Karin Krigoltoi palgatöölt lahkumiseni ning mis neid pärast esimest vabadusejoovastust kõige enam proovile pani.
(2 punkti)