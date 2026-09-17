Tagasi Riik võitleb pealinnastumisega, rohkem tähelepanu läheb Tartule, Pärnule ja Ida-Virumaale Riik viib lõpule uut üleriigilist arenguplaani aastani 2050, mille peamine eesmärk on pealinnasuunalise linnastumise leevendamine ja teiste piirkondade tugevdamine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üleriigilise planeeringu juhi Anna Semjonova sõnul näitavad uuringud selget valglinnastumist pealinna ümber, mida uus üldplaneering püüab pidurdada. Pealinna fookuse tasakaalustamiseks kavandatakse võtmefunktsioonide ja teenuste tugevdamist eelkõige Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal.

“Me tõesti ei koonduks ühte suurde keskusesse, vaid et meil oleksid sellised tugevad alternatiivsed keskused ja piirkonnad ka mujal,” ütles Semjonova.

Intervjuus rääkis Semjonova, mis roll on investeeringutel üldplaneeringus ja kuidas hakkab arenguplaani sekkuma Rail Baltic.