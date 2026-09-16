Eesti teadlased: kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada

Tehisaru kasutuselevõttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad Meelis Kull ja Tanel Tammet vajalikuks kõige võimekamate AI-süsteemide arendust aeglustada, kuid mitte piirata tehisaru laiemat kasutuselevõttu;
- kuidas võiks Tanel Tammeti pakutud AI-kiipide maks mõjutada nii arendustempot kui ka tehisaru põhjustatud majanduslike ja ühiskondlike probleemide leevendamist.
(2 punkti).