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Eesti teadlased: kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada

Tehisaru kasutuselevõttu ei peaks piirama, kuid kõige võimekamate süsteemide arendust tuleks aeglustada, leiavad Tartu Ülikooli ja TalTechi tehisintellekti professorid.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peavad Meelis Kull ja Tanel Tammet vajalikuks kõige võimekamate AI-süsteemide arendust aeglustada, kuid mitte piirata tehisaru laiemat kasutuselevõttu;
  • kuidas võiks Tanel Tammeti pakutud AI-kiipide maks mõjutada nii arendustempot kui ka tehisaru põhjustatud majanduslike ja ühiskondlike probleemide leevendamist. (2 punkti).
Inimkond võib kaotada tehisaru arengu üle kontrolli, hoiatab Tartu Ülikooli tehisintellekti professor Meelis Kull.
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