“Terve armee advokaate.” Auditihiiglane tõi Baltcapi vastu raskekahurväe

Harju maakohtu kohtunik Kaisa Margus pani eelistungil Baltcapi taristufondi advokaatidele südamele, kas audiitor on ikka kõige õigem inimene, kelle käest 40 miljoni eurose kahju hüvitamist nõuda.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab kohtunik Kaisa Margus Baltcapi 40 miljoni euro suurust hagi PwC vastu praegusel kujul hõredaks ja kui keeruliseks ta selle vaidluse võitu peab;
- millele tugineb Baltcapi väide audiitori vastutuse kohta ning kuidas vastas sellele PwC võimas rahvusvaheline advokaatide meeskond.
(2 punkti)