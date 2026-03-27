Eesti tõuksimüüjad hiilivad käibemaksu eest. Maksuekspert: tähelepanuta see ei jää
Kui mõni ettevõtja tahab käibemaksu küsimisest pääseda paari firma pidamisega, siis Eesti suurim elektritõukside müüja Tõuksimaailm hoiab mune suisa mitmekümnes korvis. “Täpselt analoogset strateegiat leiab ka meie konkurentidel.”
Kahtlased arengud teevad hulgimüüjad ettevaatlikuks
Kahtlaste arvetega silma jäänud koduelektroonika e-poe Frogi maksuvõlg hüppas hiljuti mitmesaja tuhande euro võrra. Suur maksunõue tekkis ka e-poe teisele ärikehale, mis viitab, et maksuamet võis avastada käibemaksupettuse.
Pealtnäha eduka koduelektroonika e-poe aruanded viitavad maksupettusele või suurele õnnetusele. Viimases aga kahtlevad nii maksueksperdid kui ka konkurendid, kel ajab ebaausana näiv äri kopsu üle maksa.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.