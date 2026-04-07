Tallinn tahab riigifirmalt ministeeriumi hoonet linnale

Gustav Adolfi Gümnaasiumi uus õppehoone pakkus 2017. aastal palju kõneainet, aga seda mitte ainult haridussektoris, vaid imestust pälvisid ka taastatava hoone ehituslikud uuendused, mille teostasid Nordlin Ehituse spetsialistid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.