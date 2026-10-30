Inbanki finantsjuht: võlakirjaraha aitab hoida panga kasvutempot

Finantstehnoloogiaettevõte Inbank näitas tänavu kolmandas kvartalis läbi aegade suurimat ehk 227 miljoni euro suurust müügimahtu. Võimas müügikasv ning paranevad marginaalid kergitasid panga kvartali puhaskasumi 6,3 miljoni euroni, mis märgib aastatagusega võrreldes 26protsendilist hüpet.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.