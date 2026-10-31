Raadiohitid: Olavi Lepp, Rain Lõhmus ja andmekeskused

Rain Lõhmus on pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris, rääkis ta tänavusel Investor Toomase konverentsil.
Foto: Andras Kralla
Swedbanki juht Olavi Lepp: Leedu pensionireform on pehmelt öeldes katastroof
"Katastroof on isegi pehmelt öeldud," ütles Swedbanki juhatuse liige Olavi Lepp saates "Kuum tool" Leedu pensionireformi kohta, mille mõjul on pool kogujaist oma säästud välja võtnud ja millega Eesti fondide maht ületab Leedu omi miljardites.
Leedu valitsus proovis tema sõnul olukorda pehmendada ja Lepale tundus isegi, et kui teisest pensionisambast väljunud kogujate hulk hakkas selguma, prooviti nende numbrite avaldamist edasi lükata.
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"See on katastroof selles mõttes, et sa ikkagi läksid – isegi mitte külmal talvel, vaid soojal sügisõhtul – ja panid oma õunapuu põlema, kuna õunu ei tundunud enam tulevat," rääkis Lepp.
LHV asutaja Rain Lõhmus ütles tänavusel Investor Toomase konverentsil, et tema vaated tehisarust sarnanevad rohkem Elon Muski kui Jaan Tallinna omadega.
"Ma pean Jaan Tallinnast väga lugu, aga ma olen pigem seal Eloni leeris," rääkis Lõhmus. "Fakt on see, et me kõik sureme ühel hetkel ära. Eloni mõte on see, et pigem surra siis sellel hetkel, kui AI maailma üle võtab," lisas ta.
Investor Toomase konverents 2026 toimus 24. jaanuaril.
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