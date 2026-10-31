Raadiohitid: Olavi Lepp, Rain Lõhmus ja andmekeskused

"See on katastroof selles mõttes, et sa ikkagi läksid – isegi mitte külmal talvel, vaid soojal sügisõhtul – ja panid oma õunapuu põlema, kuna õunu ei tundunud enam tulevat," rääkis Lepp.

Küsimusi küsis Janno Riispapp.

Lõhmus: olen pigem Eloni kui Jaan Tallinna leeris

LHV asutaja Rain Lõhmus ütles tänavusel Investor Toomase konverentsil, et tema vaated tehisarust sarnanevad rohkem Elon Muski kui Jaan Tallinna omadega.

"Ma pean Jaan Tallinnast väga lugu, aga ma olen pigem seal Eloni leeris," rääkis Lõhmus. "Fakt on see, et me kõik sureme ühel hetkel ära. Eloni mõte on see, et pigem surra siis sellel hetkel, kui AI maailma üle võtab," lisas ta.

Investor Toomase konverents 2026 toimus 24. jaanuaril.

Kaius Kiivramees: väikeste andmekeskuste rahastamisraskused ähvardavad turge doominoefektiga

Tehisintellekti jaoks andmekeskusi rajavate väiksemate firmade rahastamisraskused võivad aktsiaturgudel edasi kanduda, hoiatas LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.