Tagasi Raadiohitid: pommikindlust otsides Äripäeva raadio nädala kuulatuimate saadete hulka jõudsid lõppeval nädalal saated, mis rääkisid heitlikul ajal turvasadama otsimisest.

Kuulatuimad saated olid:

Aktsia, millele terendab kümnendi soodsaim ostukoht

Märtsis suunas aktsiaturgude liikumist sõda Iraanis ja naftahindade kiire tõus, mis andis ka investor Toomase portfellis tunda, kuid kasvu vedanud Equinor läks aprilli esimesel päeval müüki.

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Äripäeva ja SEB investesteerimismängu strateegias panustab investor Lev Dolgatsjov pommikindlatele aktsiatele, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus.

Veel rääkis Dolgatsjov, mis on investeerimismängu kasutegur investorkogukonna arendamisele ja rahatarkuse kasvatamisele, milline peaks olema strateegia, et mäng võita, ning millised on praegusel ajal need tegurid, millele turgudel tuleks tähelepanu pöörata.

Vestles Neeme Korv.

Elengeri juht majanduskrahhi ennustusest: see langus on vältimatu

Kui sõda Iraaniga jätkub veel pool aastat, siis tabab Eestit majanduslangus, usub gaasimüüja Elenger juht Margus Kaasik

“Praeguse energiakriisi mõjud tulevad järk-järgult,” sõnas Margus Kaasik saates “Kuum tool”. “See langus on vältimatu.”

Gaasi hinnalage on Kaasiku sõnul raske ennustada. Kaasik saab praegu kõnesid Elengeri suurklientidelt ning jagab saates soovitusi, kuidas ettevõtted saavad energiakriisis riske maandada.

Viljar Arakas: tahame hakata Efteni dividendi igal aastal suurendama

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Teisipäeval toimunud Eften Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul avaldati eesmärk maksta igal aastal järjest suuremat dividendi.

“Ühe sendi kaupa me päris tõstma ei hakka, aga ärge ka oodake, et järgmisel aastal on see 5 eurot,” ütles ettevõtte juht Viljar Arakas hommikuprogrammi intervjuus.

Arakat küsitles Merian Tiirats.