Raadiohitid: pommikindlust otsides

USA presidendi Donald Trumpi tegevuse mõjud pälvisid jätkuvalt Äripäeva raadio kuulajate kõrgendatud huvi.
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Kuulatuimad saated olid:
Aktsia, millele terendab kümnendi soodsaim ostukoht
Märtsis suunas aktsiaturgude liikumist sõda Iraanis ja naftahindade kiire tõus, mis andis ka investor Toomase portfellis tunda, kuid kasvu vedanud Equinor läks aprilli esimesel päeval müüki.
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Saates “Investor Toomase tund” rääkisid börsiajakirjanikud Juhan Lang ja Joonas Piir, miks otsustati 10 aasta järel Equinori aktsia kõigi aegade hinnatippe tehes ära müüa.
Saates tulid jutuks veel teised USA tehnoloogiagigandid nagu Nvidia, mis on muutunud igavaks suureks börsifirmaks. Samuti arutleti Microni väga heade tulemuste üle, mille järgselt on aktsia hind tugevalt langenud. Börsiajakirjanikud käisid läbi ka värskelt alustanud Äripäeva ja SEB investeerimismängu portfellid, millega loodetakse head tootlust teenida.
Tarmo Tanilase kaks stsenaariumit. Mis juhtub aktsiaturgudel pärast Iraani vaherahu
Negatiivse stsenaariumi korral ei suuda USA ja Iraan kahenädalase sõjapausi järel rahus kokku leppida, mis tähendaks ka kukkumist aktsiaturgudel, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.
Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõi Tanilas välja ka positiivse stsenaariumi aktsiaturgudel, kui USA ja Iraan jõuaksid kahe nädala jooksul ühele meelele ja rahu jääks päriseks kestma.
Äripäeva ja SEB investesteerimismängu strateegias panustab investor Lev Dolgatsjov pommikindlatele aktsiatele, rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus.
Veel rääkis Dolgatsjov, mis on investeerimismängu kasutegur investorkogukonna arendamisele ja rahatarkuse kasvatamisele, milline peaks olema strateegia, et mäng võita, ning millised on praegusel ajal need tegurid, millele turgudel tuleks tähelepanu pöörata.