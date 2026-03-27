Raadiohitid: investeerimisnipid ja kalliks maksma läinud töövaidlused

Kogenud investorite nipid säästmiseks ja portfelli kasvatamiseks väikeste summadega

"Investor Toomase tunni“ saates jagavad oma kogemusi ja strateegiaid investorid Lev Dolgatsjov, Madis Pajo, Kristjan Liivamägi ja Kristi Saare. Nad jagavad praktilisi säästunippe alates kulude automatiseerimisest kuni topkulureeglini ning analüüsivad algajate tüüpvigu.

Äripäev eetris: keskpangad passisid, hullem on ees

Saates arutleti, millised on Lähis-Ida sõjatules lõõmavate naftarajatiste ning gaasiväljade lühi- ja pikaajalised mõjud maailmale, Euroopale ja Eesti majandusele. Kuna geopoliitilised ja poliitilised tegurid on kaalukad, analüüsiti ka Eesti poliitikute väljaütlemisi.

Saates selgusid, nagu alati, ka nädala võitja ja kaotaja: neist esimene tuli kaitsetööstuse vallast, teine horeca sektorist. Stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Nele-Mai Olup, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.

LHV analüütik: Hormuzi väina suletus lööb ka tehisaru toimimist ja nn suure seitsmiku aktsiaid

LHV analüütik Triinu Tapver rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et oluliste komponentide raskem kättesaadavus tähendab ka tehisaru toimimise raskendamist. Samuti ulatub mõju näiteks Nvidia kiipidele.