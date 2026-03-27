Raadiohitid: investeerimisnipid ja kalliks maksma läinud töövaidlused

Sel nädalal pakkusid kuulajatele kõige rohkem huvi töövaidlused ja tuntud investorite soovitused portfelli kasvatamisks. Jätkuvalt andis raadiohittides tooni USA ja Iraani konflikt.
- Lev Dolgatsjov on üks investoritest, kes saates “Investor Toomase tund” oma investeerimiskogemusi ja strateegiaid jagab.
- Foto: Liis Treimann
Nädala hitid:
Töösuhte lõpetamise karm õppetund läks tööandjale maksma 27 000 eurot
Saatest selgub, millised tööandjate ja töötajate erimeelsused jõuavad töövaidluskomisjoni, missugused on viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada. Jagame nõu nii töötajatele kui tööandjatele.
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Külas on Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Grant Thornton Baltic
u õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits
. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Kogenud investorite nipid säästmiseks ja portfelli kasvatamiseks väikeste summadega
"Investor Toomase tunni“ saates jagavad oma kogemusi ja strateegiaid investorid Lev Dolgatsjov, Madis Pajo, Kristjan Liivamägi ja Kristi Saare. Nad jagavad praktilisi säästunippe alates kulude automatiseerimisest kuni topkulureeglini ning analüüsivad algajate tüüpvigu.
Äripäev eetris: keskpangad passisid, hullem on ees
Saates arutleti, millised on Lähis-Ida sõjatules lõõmavate naftarajatiste ning gaasiväljade lühi- ja pikaajalised mõjud maailmale, Euroopale ja Eesti majandusele. Kuna geopoliitilised ja poliitilised tegurid on kaalukad, analüüsiti ka Eesti poliitikute väljaütlemisi.
Saates selgusid, nagu alati, ka nädala võitja ja kaotaja: neist esimene tuli kaitsetööstuse vallast, teine horeca sektorist. Stuudios olid Äripäeva ajakirjanikud Nele-Mai Olup, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.
LHV analüütik: Hormuzi väina suletus lööb ka tehisaru toimimist ja nn suure seitsmiku aktsiaid
LHV analüütik Triinu Tapver rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et oluliste komponentide raskem kättesaadavus tähendab ka tehisaru toimimise raskendamist. Samuti ulatub mõju näiteks Nvidia kiipidele.
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Lisaks selgitas Tapver lähemalt, miks kulla hind on viimasel ajal langenud järsult ning milliseks hindab ta poliitikute mõju kütuseturule sekkumisel. Intervjueeris Meelis Mandel.
Indrek Lepik Iraani sõjast: ameeriklased on jäänud lolli olukorda
USA ja Iraani võimalike rahuläbirääkimiste seisukohast on ameeriklased jäänud lolli olukorda, kus nende positsioon on nüüd nõrgem, kui oli mõni nädal varem, ütles Äripäeva välisteemade toimetaja Indrek Lepik.
Lepik näeb praegu läbirääkimiste edukaks läbiviimiseks vähe eeldusi kas või sellepärast, et eelmiste kõneluste ajal USA ründas Iraani. Küsis Lauri Leet.
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