Tagasi Raadiohitid: sõda segab investorite kaarte

Lõppeva nädala kõige populaarsemate intervjuude hulka liigituvad jutud sõjast ja investeerimisest, pankade vangerdustest ning kinnisvarast.

Nädala raadiohitid:

Sõda Iraanis muutis fondijuhtide strateegiat: AI-mulli asemel panustatakse füüsilisele varale ja Hiinale

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Äripäeva raadio saates “Töö ja palk“ võeti seekord luubi alla töötajate motivatsioon, tööheaolu ja tööturu psühholoogia – ehk see, mis toimub töötaja peas.

Tööturust rääkides keskendutakse sageli palkadele, värbamisele ja majandusnäitajatele. Palju harvem küsitakse aga, miks inimesed tööl käituvad nii, nagu nad käituvad. Miks mõni töötaja pingutab rohkem, teine kaotab motivatsiooni ning mõni justkui jääb tööle, kuid eemaldub tasapisi oma rollist.

Saate külaliseks oli HR Agentuuri juht Fred Moritz , kes on pikalt tegelenud värbamise, tööheaolu ja tööturu teemadega ning põhjalikult uurinud psühholoogilist aspekti nende taga.

Saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

Coop Pank tõi Rüütsalu nõukokku eesmärgiga hakata ettevõtteid kokku ostma

Börsifirma Coop Panga kasvustrateegia üks suund on laienemine ettevõtete ostmise kaudu, rääkis ettevõtte nõukogu esimees ning Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla

Eelmisel nädalal teatas Coop Pank, et ettevõtte nõukoguga liituvad Eesti Ekspressi endine juht Mari-Liis Rüütsalu ning Coop Harju Tarbijate ühistu juht Kadri Aguraiuja. Börsifirma juhtimiskogemusega Rüütsalu kaasati nõukogusse, sest tal on hea nõukogu valitsemise kompetents.

“Ekspress Grupp oli ka selline ettevõte, kes võimalusel laienes läbi M&A või ostu-müügi tehingute. Seda kogemust Mari-Liisil on palju,” ütles Rohtla saates “Kuum tool”.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhtis Stiine Reintam.

LHV juht: esimene kvartal tõmbas taas makropildi paranemisele pidurit

Irooniliselt kordub juba mitmendat korda sama stsenaarium, kus aasta lõpus tundub, et makropilt paraneb, kuid uue aasta esimeses kvartalis tabab majandust mingi uus raputus, rääkis LHV Groupi tegevjuht Mihkel Torim

Nüüd räägivadki finantsanalüütikud taas, et toormehindade tõusu tõttu tuleb prognoose natuke alla tuua, viitas Torim Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Kui vaadata seda volatiilsust, mis turgudel praegu aset leiab, ja segadust, siis jällegi on keeruline öelda, et mis see pikk perspektiiv on. Lihtsalt heitlikkust on hetkel palju, aga mida päev edasi, seda seda suurem on tõenäosus, et mingi selgus jälle tekib,” avaldas ta lootust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.