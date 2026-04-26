Raadiokava: Yook, kui kaugel on IPO?

Kaerajoogitootja Yook kavatseb turule tuua võlakirju, mida arutatakse esmaspäeval kell 11 Äripäeva raadio saates "Kuum tool" koos ettevõtte tegevjuhi Katre Kõvaskiga. Enne seda hommikuprogrammis käsitletakse kodubörsi viimaseid aktsia- ja võlakirjapakkumisi, valikuvõimalusi kodu- ja välisbörsidelt ning maakleriteenuste plusse ja miinuseid. Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare räägib välismaaklerite tasudest ning Eesti pankade investeerimisteenuste tulevikust. Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek toob esile paljulubavad investeerimisideed. Pärast kella poole üheksaseid uudiseid analüüsib Silver Schmeiman Liveni aktsiapakkumist ja Balti aktsiaturgu.
06.45–09.45 “Hommikuprogramm”. Nädala esimeses hommikuprogrammis kaevume ekspertide abiga kodubörsi viimastesse aktsia- ja võlakirjapakkumistesse, valime välja parimad aktsiaideed kodu- ja välisbörsidelt ning vaagime välismaakleri juurde kolimise plusse ja miinuseid.
Pärast poolt kaheksat räägime Naisinvestorite Klubi
asutaja ja ettevõtja Kristi Saare
ga soodsate tasudega välismaaklerite pealetungist ning sellest, millised on populaarse USA maaklerfirma Interactive Brokers konto avamise plussid ja miinused. Samuti hindab ta Eesti pankade investeerimisteenuste tulevikuväljavaateid globaalses konkurentsis ning annab aktsionärina hinnangu Liveni aktsiapakkumisele.
Peale kella kaheksat otsime tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veek
iga kõige paljulubavamaid kauplemis- ja investeerimisideid ning vaatame lähemalt selliseid aktsiaid nagu Nokia, Rheinmetall, Intel, Equinor, Microsoft, Micron, Nvidia ja Rocket Lab. Juttu tuleb ka energiasektori väljavaadetest, kosmosetööstuse tarneahelast ning sellest, kui jätkusuutlik on aktsiaturgude praegune kiire tõus.
Kaerajoogitööstuse Yook
võlakirjaplaane ning kinnisvaraarendaja Liven ametlikku aktsiate avalikku pakkumist lahkab pärast kella poole üheksaseid uudiseid varahaldusettevõtte Avaron portfellihaldur ja vanemanalüütik Silver Schmeiman. Samuti hindab ta Balti aktsiaturu väljavaateid ning LHV suuromaniku Rain Lõhmus
e tutvustatud plaane ettevõtte kasvu kiirendamiseks.
Samuti kuuleme intervjuusid läinud nädalal toimunud Pärnu Finantskonverentsilt, kus mikrofoni ette astusid Lexus Tallinna tegevjuht Gunnar Toomemets
, raamatupidamisbüroo V. Finantser juht Virge Ratassepp
ning Hexesti finantsjuht Fred Metsma
.
Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Joonas-Hendrik Mägi.
10.00–11.00 “Sisuturundussari: Ettevõtlik Tallinn”.
Räägime Tallinna kui turismisihtkoha hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest. Arutame, kuidas on taastunud välisturism, milline on tänane külastajate profiil ning millist rolli mängivad lennuühendused, majutusturg ja linnakeskkond. Samuti võtame luubi alla turismi majandusliku mõju, hooajalisuse väljakutsed ja küsimuse, kas Tallinn peaks püüdma rohkem või jõukamaid külastajaid. Saates külas Tallinna Strateegiakeskus
e turismiosakonna juhataja Evelin Tsirk
ja peaanalüütik Asko Tamm ning Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraner
.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.
11.00–12.00 “Kuum tool”.
Saates on külas kaerajoogitootja Yook
tegevjuht ja tunamullu aasta töösturiks kroonitud Katre Kõvask
, kelle eestvedamisel tuleb ettevõte välja võlakirjapakkumisega. Uurime, kuidas on ajale vastu pidanud varem välja hõigatud eesmärgid kerkida Baltikumi turuliidriks, kui palju on omanikud eesotsas Armin Karu
ga valmis ettevõttesse raha lisaks senisele 16 miljonile eurole juurde süstima ja millisel juhul kaaluksid omanikud aktsiate esmaemissiooni ehk IPOt. Kõvask räägib ka kogemustest ja õppetundidest Premia, Tere ja Farmi ning Tallinki kaldakaubanduse juhina ning sellest, kuidas Eesti poolt vaadates eksootilistesse, aga põhjatuna näivatele India ja Araabia turgudele jalga ukse vahele saada.
Saadet juhib Janno Riispapp.
13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Saates pakume kuulamiseks vestlusringi märtsis toimunud suursündmuselt “Tark tööstus 2026“. Arutelu keskendus eekätt sellele, kuidas tööstust tootlikumaks ja targemaks arendada. Rääkisid Eesti Energia
juht Andrus Durejko
, Salvest
i juht Jaanus Aal
ning majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
. Küsimusi esitas Aigar Vaigu
.
15.00–16.00 “Lavajutud”.
Kuulame tänavusel Business Arena konverentsil peetud vestlusringi tõhusamast linnaplaneerimisest ja läbipaistvatest ning koordineeritud ruumiotsustest. Vestlevad Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro
ja linnaplaneerimise arhitektuuri teenuste juht Kristi Grišakov
. Vestlust juhib Hando Sinisalu.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
