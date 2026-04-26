Raadiokava: Yook, kui kaugel on IPO?

Kaerajoogitootja Yook kavatseb turule tuua võlakirju, mida arutatakse esmaspäeval kell 11 Äripäeva raadio saates "Kuum tool" koos ettevõtte tegevjuhi Katre Kõvaskiga. Enne seda hommikuprogrammis käsitletakse kodubörsi viimaseid aktsia- ja võlakirjapakkumisi, valikuvõimalusi kodu- ja välisbörsidelt ning maakleriteenuste plusse ja miinuseid. Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare räägib välismaaklerite tasudest ning Eesti pankade investeerimisteenuste tulevikust. Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek toob esile paljulubavad investeerimisideed. Pärast kella poole üheksaseid uudiseid analüüsib Silver Schmeiman Liveni aktsiapakkumist ja Balti aktsiaturgu.