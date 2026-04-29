Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?

Äripäeva raadio neljapäevasesse saatekavasse mahub nii portreesaade parima juhi nominendist kui ka teemasid geopoliitikast panganduseni.
- Inbanki juht Priit Põldoja.
06.45–09.45 “Hommikuprogramm”. Juttu tuleb uuest läbimurret ootavast vesinikutehnoloogiast, Inbanki tulemustest ja konkurentsist erinevates tööstussektorites.
Rohelise vesiniku läbimurret lubav Eesti süvatehnoloogia idu Spiral Hydrogen kaasas 2,7 miljonit eurot ja valmistub viima oma laborilahenduse päris tööstuskeskkonda Rotterdami sadamas. Äripäeva raadio hommikuprogrammis uurime, kas mullivaba pöörleva elektrolüüsi tehnoloogia suudab tõesti muuta vesiniku tootmise senisest oluliselt tõhusamaks ja odavamaks. Räägime ka sellest, kui suur on lubaduse taga tegelik risk ning millal võiks sellest saada päris äri, mitte pelgalt ambitsioonikas eksperiment. Räägime idufirma asutaja Fedor Stomakhin
iga kell 8.
Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Inbanki juhi Priit Põldoja
ga panga värsketest kvartalitulemustest, kus tugev müügikasv käib käsikäes survega kasumlikkusele. Arutame, mis peitub marginaalisurve ja muutunud laenukäitumise taga ning kas “maksa hiljem“-buum on hakanud vaibuma. Samuti vaatame ettepoole: milline on Eesti laenuturg praegu, kuhu liigub Inbank ja kas turule on oodata ka uusi finantstooteid. Inbanki tulemustest vestleme kell 8.30.
Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv on taas läbi uurinud mitme sektori konkurentsiseisu. Sel hommikul teeme ülevaate puidutööstusest, ehitusarendusest ja väiksematest teenussektoritest. Lähemalt saab kuulda, kus on palgakasv sootuks seiskunud. Kõivuga räägime kell 9.
Et reedel on 1. mai ning tööinimesed peavad püha, siis ei ole reedel eetris tavapärast hommikuprogrammi ning see tähendab, et kultuurisoovitused tulevad sel korral varem! Neljapäevases hommikuprogrammis saabki soovitusi, mida sellisel pikal nädalavahetusel ette võiks võtta.
Saatejuht on Linda Eensaar ning uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Räägime uuest Riigi Tugiteenuste Keskuse
toetusmeetmest, mis võimaldab korteriühistutel soetada 10 000 euro ulatuses varugeneraatoreid. Saatekülaline on Eestis vesinikutehnoloogiat arendava ja tootva ettevõtte PowerUP Energy Technologies asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg
.
Saatejuht on Tarmo Virki.
11.00–12.00 “Globaalne pilk”.
Globaalset energiaturgu raputanud Iraani sõda on varjutanud seda, mis toimub Ukrainas rindel ja ka sügaval Venemaal. Ukraina õhulöögid tabavad Venemaad aina kaugemal sisemaal, samal ajal kui rindel jätkuvad liharünnakud, mille eest kannab Vene armee karmi kaotusi. Juhtkond Kiievis on seejuures muutnud hoiakut – nii USA kui ka eurooplaste suhtes. Millest see kõik kõneleb, räägime julgeolekueksperdi Rainer Saks
aga.
Saadet juhib Indrek Lepik.
12.00–13.00 “Kinnisvaratund”.
Kas elamispinnad on kättesaadavad? Mis küsimus see üldse on? Teemat avavad kinnisvaraanalüütik ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark
ning advokaadibüroo Rask
partner, vandeadvokaat ja kinnisvaravaldkonna juht Ramon Rask
.
Saadet juhib Siim Sultson.
13.00–14.00 “Juhi jutud”.
Külas on PARE, Äripäeva, tööandjate keskliidu ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi “Parim juht 2026” üks kolmest finalistist, Meliva juht Marja-Liisa Alop
. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas tervishoiuettevõtte juhina on meditsiinihariduse puudus ta tugevus, kuidas teha õnnestuvaid ettevõtete liitmisi, kuidas inimesed ühise eesmärgi nimel tööle juhtida, miks tundetarkus ja empaatiavõime muutub juhile üha tähtsamaks tööriistaks ning kuidas edukalt spetsialistist juhiks kasvada.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
