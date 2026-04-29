  • OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,12%7 130,24
  • DOW 30−0,59%48 849,64
  • Nasdaq −0,05%24 651,38
  • FTSE 100−1,28%10 200,97
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,43

Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?

Äripäeva raadio neljapäevasesse saatekavasse mahub nii portreesaade parima juhi nominendist kui ka teemasid geopoliitikast panganduseni.
Inbanki juht Priit Põldoja.
  Inbanki juht Priit Põldoja.
  • Foto: Liis Treimann
06.45–09.45 “Hommikuprogramm”. Juttu tuleb uuest läbimurret ootavast vesinikutehnoloogiast, Inbanki tulemustest ja konkurentsist erinevates tööstussektorites.
Rohelise vesiniku läbimurret lubav Eesti süvatehnoloogia idu Spiral Hydrogen kaasas 2,7 miljonit eurot ja valmistub viima oma laborilahenduse päris tööstuskeskkonda Rotterdami sadamas. Äripäeva raadio hommikuprogrammis uurime, kas mullivaba pöörleva elektrolüüsi tehnoloogia suudab tõesti muuta vesiniku tootmise senisest oluliselt tõhusamaks ja odavamaks. Räägime ka sellest, kui suur on lubaduse taga tegelik risk ning millal võiks sellest saada päris äri, mitte pelgalt ambitsioonikas eksperiment. Räägime idufirma asutaja Fedor Stomakhiniga kell 8.
Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Inbanki juhi Priit Põldojaga panga värsketest kvartalitulemustest, kus tugev müügikasv käib käsikäes survega kasumlikkusele. Arutame, mis peitub marginaalisurve ja muutunud laenukäitumise taga ning kas “maksa hiljem“-buum on hakanud vaibuma. Samuti vaatame ettepoole: milline on Eesti laenuturg praegu, kuhu liigub Inbank ja kas turule on oodata ka uusi finantstooteid. Inbanki tulemustest vestleme kell 8.30.

Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv on taas läbi uurinud mitme sektori konkurentsiseisu. Sel hommikul teeme ülevaate puidutööstusest, ehitusarendusest ja väiksematest teenussektoritest. Lähemalt saab kuulda, kus on palgakasv sootuks seiskunud. Kõivuga räägime kell 9.
Et reedel on 1. mai ning tööinimesed peavad püha, siis ei ole reedel eetris tavapärast hommikuprogrammi ning see tähendab, et kultuurisoovitused tulevad sel korral varem! Neljapäevases hommikuprogrammis saabki soovitusi, mida sellisel pikal nädalavahetusel ette võiks võtta.
Saatejuht on Linda Eensaar ning uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.
10.0011.00 “Sisuturundussaade”. Räägime uuest Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusmeetmest, mis võimaldab korteriühistutel soetada 10 000 euro ulatuses varugeneraatoreid. Saatekülaline on Eestis vesinikutehnoloogiat arendava ja tootva ettevõtte PowerUP Energy Technologies asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg.
Saatejuht on Tarmo Virki.
11.0012.00 “Globaalne pilk”. Globaalset energiaturgu raputanud Iraani sõda on varjutanud seda, mis toimub Ukrainas rindel ja ka sügaval Venemaal. Ukraina õhulöögid tabavad Venemaad aina kaugemal sisemaal, samal ajal kui rindel jätkuvad liharünnakud, mille eest kannab Vene armee karmi kaotusi. Juhtkond Kiievis on seejuures muutnud hoiakut – nii USA kui ka eurooplaste suhtes. Millest see kõik kõneleb, räägime julgeolekueksperdi Rainer Saksaga.
Saadet juhib Indrek Lepik.
12.0013.00 “Kinnisvaratund”. Kas elamispinnad on kättesaadavad? Mis küsimus see üldse on? Teemat avavad kinnisvaraanalüütik ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark ning advokaadibüroo Rask partner, vandeadvokaat ja kinnisvaravaldkonna juht Ramon Rask.

Hetkel kuum

  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
  • 27.04.26, 06:00
Erkki Sapp: praegu maksavad fikspaketi kinni kõik elektritarbijad
  • ST
  • 22.04.26, 11:00
Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu

Saadet juhib Siim Sultson.
13.0014.00 “Juhi jutud”. Külas on PARE, Äripäeva, tööandjate keskliidu ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi “Parim juht 2026” üks kolmest finalistist, Meliva juht Marja-Liisa Alop. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas tervishoiuettevõtte juhina on meditsiinihariduse puudus ta tugevus, kuidas teha õnnestuvaid ettevõtete liitmisi, kuidas inimesed ühise eesmärgi nimel tööle juhtida, miks tundetarkus ja empaatiavõime muutub juhile üha tähtsamaks tööriistaks ning kuidas edukalt spetsialistist juhiks kasvada.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Nautical Store loojad Ave ja Mati Pops. Kauplus on avatud Haven Kakumäe sadamas Nooda tee 8 (T-R 11-19 ja L P 11-17)
  • ST
  • 29.04.26, 13:56
Riietus, mis ei vali sihtkohta. Kust leida praktiline põhjamaine stiil Eestis?

Hetkel kuum

Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
Suurettevõtja Margus Linnamäe firma müüs hiljuti osaluse suures põllumajandusettevõttes Perevara AS, mille aktsiad ta omandas viie aasta eest kokku 13 miljoni euro eest.
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
Cinamoni kinoga samal korrusel tegutsevad restoranid Pelm ja Bad Habits, mille juht Pavel Jartšakovski tõdes, et kino lahkumine mõjutab neid väga tugevalt. “Loodame, et keskusel on selge plaan ja võimekus see kiiresti ellu viia, sest vastasel juhul võivad keerulisemad ajad venida pikemaks,” lausus ta.
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”
Esimese asjana sai üle vaadatud, mis hinnaga Liven börsile tuleb. Fotol Liveni tegevjuht Andero Laur
Investor Toomas
  • 27.04.26, 09:00
Rekordaasta tuules börsile minev Liven tekitab skepsist
Investor Toomase analüüs
Ettevõtja ja investor Kristi Saare.
Saated
  • 27.04.26, 08:11
Eesti investorid kolivad välismaaklerite juurde. Saare: seal on paar olulist põhjust
LHV tippjuhid kasutasid võimalust ja realiseerisid ligi 740 000 euro väärtuses aktsiaoptsioone.
Börsiuudised
  • 27.04.26, 14:11
LHV juhid võtsid välja 740 000 euro väärtuses preemiat
Fotol: (vasakult) Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht Rita Juhanson, AS Tallink Grupp personali- ja kliendikogemuse juht Age Vanajuur ning Fontes PMP juhatuse liige Piret Jamnes.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.04.26, 11:00
Enesejuhtimine on uus standard: juht, kes ei arene, jääb organisatsioonile jalgu
Minu dividenditootlus ulatus viimase dividendimaksega pea 16% juurde.
Kannatlikkus tasus ära: sain endale Rootsist rahalehma
See, et Enn Pant viibib Tallink Grupi kontoris Tallinnas kuu jooksul vaid 1-2 nädalat, ei sega teda suuromaniku ja Tallinki nõukogu esimehena Tallinki strateegiliste küsimustega kursis olemast.
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Eneseteadlikkus ettevõtluses, juhtimises, aga ka igapäevaselt oma tööd tehes ja toimetades ei ole nice to have ega pehme teema, ütleb Mihkel Tammo.
Mihkel Tammo: ei pääse inimese sisemaailmast ka äris
Minu dividenditootlus ulatus viimase dividendimaksega pea 16% juurde.
Kannatlikkus tasus ära: sain endale Rootsist rahalehma
Kasevineeri kasutatakse ka veeldatud maagaasi tankerite ehituses ja nõudlus on Otepää tehase teatel suur.
UPM-Kymmene jaguneb, Otepää vineeritehase emafirma läheb eraldi börsile
Terminali juhatuse liige Alan Vaht leiab, et tarbija on muutunud targemaks ning oskab turul leida tanklaid, mis on odavamad ja kus paak täis tankida.
Müstika: kõrgest hinnast hoolimata kasvab kütuste müük
President Karis, aeg on otsustada
President Karis, aeg on otsustada
Inbanki juht Priit Põldoja.
Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?
“Juhi juttudes” parima juhi konkursi nominent Marja-Liisa Alop
Ukraina toob oma õhukaitset tugevdama erafirmasid, esimeste seas on näiteks erinevaid lahendusi pakkuv Carmine Sky, kes suudab Vene droone kinni püüda ja hävitada. Fotol on näha ettevõtte juhtimiskeskus, kus töötajad otsivad õhuruumist sihtmärke.
Erafirmad koguvad hoogu Ukraina õhukaitses
Fotol: (vasakult) Veriff juriidilise osakonna juht Ulla Helm, Soraineni advokaadid Helery Maidlas ja Mario Sõrm ning Soraineni tööõiguse valdkonna juht Pirkko-Liis Harkmaa.
  • ST
Piiriülene töötajate värbamine: tark juht kaardistab töösuhetega seotud riskid
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
Volkswagen lansseeris elektriauto ID.Polo, mis peaks hinnatasemelt suutma konkureerida populaarsust kogunud Hiina brändidega.
Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega
Tähelepanu keskmes on kolmapäeval ka nelja „imeline seitsmik“ liikme – Alphabet i, Amazoni, Meta ja Microsofti – tulemused
Tehnoloogiahiidude tulemused panevad AI-buumi proovile: Wall Street avanes languses
Tasuliste tööriistade osas võib Dividendinvestori blogi pidava Märten Kressi (fotol paremal) hinnangul tuua välja kahte tüüpi tööriistad, millest üks on mugavustööriistad ja teised on unikaalsed tööriistad.
Investorite tööriistakast: kust leida kasulikku infot ilma varandust kulutamata
Mintose tegevjuhi ja kaasasutaja Martins Sulte (pildil) sõnul viib Euroopa Keskpanga pangalitsentsi taotluse ettevalmistamine ettevõtet lähemale eesmärgile saada Euroopa juhtivaks pikaajalise varakasvatuse platvormiks.
Mintose varad kasvasid 800 miljoni euroni, sihiks seati pangalitsents
Kui enda autot kasutada ei saa, tasub kindlustusseltsilt küsida asendusauto kulude hüvitamist, selle saamiseks võib aga suuremat selgitamist kuluda.
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
„Voolavus peab olema, muidu lihtsalt organisatsioon vananeb, ummistub, roiskub,“ lausub Rain Lõhmus. Neid töötajaid, kellest tasub kümne küünega kinni hoida, on tema sõnul vähe.
Rain Lõhmus ajas rahva närvi. “Tal on õigus teha täpselt seda, mida ta tahab”
Tallinna 21. Kooli õpilasi Margus Lauri (vasakul) ja Jakob Karu (paremal) ühendab sarnane mõtteviis ja sarnased unistused. Mõlemad huvituvad maailmamajandusest, finantssüsteemist ja rahatarkusest. See ajendas neid ka oma kooli investeerimisklubi looma.
Koolipoisid panid püsti investeerimisklubi: milleks raha kulutada, kui saab ka seda kasvatada
JMV siinsele firmale pakkus aastaid liisingut Coop Pank, eelmisel aastal nõudis pank autod tagasi. Neid koguti Tallinna lähedal Autowelti platsile.
Maksuamet võitis kohtus JMV Tšehhi autoäri
LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ei karda, et radikaalsed muudatused aktsia hinda lühiajaliselt sikutada võivad, rõhutades, et pikaajalise tulemuse nimel tuleb taluda väiksemaid kõikumisi. "Me ei ole showbusiness 'is, et peaksime tekitama käteplaksutust."
Rain Lõhmus: LHVs asendamatuid staare pole, 10% nõrgematest tuleb igal aastal välja vahetada
„Esimene eesmärk sai mul tänavu aasta alguses täidetud: jõudsin plaanitud portfellimahuni, panin lahkumisavalduse lauale ning alates 1. märtsist olen ametlikult töötu,“ kirjeldab investor Anneli Loorits. Kui suur peaks aga investeerimisportfell olema, et selle tootlusest ära elada?
Pool miljonit või 100 miljonit eurot. Kui palju raha on vaja, et enam ei peaks tööl käima?
Andsin talle kõik olulisemad andmed: sissetulekud, säästud, kulud ning igakuised säästud. Vähem kui kümne sekundiga sain detailse hinnangu.
Ajakirjaniku eksperiment: palusin ChatGPT-l oma säästud investeerida, siin on tulemus
Pärast ebamugavaid küsimusi hakkasid Kristjan Kangro sotsiaalmeediast kaduma nii miljardifondi plaanid kui ka osa kadedust tekitamud graafikuid. Ilmus uus retoorika: “Postitused on hariva eesmärgiga.”
Miljardifondi teha plaaninud Kristjan Kangro ehtis end võõraste sulgedega

Podcastid

Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Turismitund
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
00:00
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Investor Toomase tund
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
00:00
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Kuum tool
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Hommikuprogramm
Vaido Veek jagab pikaajalisi investeerimisideid. "Nokia rongile veel ei hüppaks"
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Tippadvokaat: Eestis on puudu eneseusust
Hommikuprogramm
Tippadvokaat: Eestis on puudu eneseusust
06.05.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.04.26, 16:00
T1st välja visatud kino viib restoranidest kliendid. “See mõjutab meie käivet märgatavalt”
2
Suur lugu
  • 27.04.26, 06:00
Asendusauto hüvitis: reeglid, mida paljud ei tea ja vähesed saavad
Sõida parem bussiga, ütles kindlustus pensionärile
3
Arvamused
  • 27.04.26, 06:00
Erkki Sapp: praegu maksavad fikspaketi kinni kõik elektritarbijad
4
Uudised
  • 27.04.26, 11:09
Rootsis tegutsenud Eesti ehitusettevõte läks pankrotti
5
Uudised
  • 27.04.26, 14:00
Margus Linnamäe suur põllufirma liikus Parvel Pruunsilla sõbrale
6
Börsiuudised
  • 27.04.26, 18:00
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”

Viimased uudised

Uudised
  • 29.04.26, 18:26
Erafirmad koguvad hoogu Ukraina õhukaitses
Börsiuudised
  • 29.04.26, 18:03
SpaceX-i IPO dokumendid: Elon Muski ei saa ametist tagandada tema enda nõusolekuta
Arvamused
  • 29.04.26, 18:00
Mihkel Tammo: ei pääse inimese sisemaailmast ka äris
Börsiuudised
  • 29.04.26, 17:58
Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega
Uudised
  • 29.04.26, 17:09
Raadiokava: kas “maksa hiljem”-buum on läbi?
“Juhi juttudes” parima juhi konkursi nominent Marja-Liisa Alop
Börsiuudised
  • 29.04.26, 17:09
Tehnoloogiahiidude tulemused panevad AI-buumi proovile: Wall Street avanes languses
Börsiuudised
  • 29.04.26, 16:49
Yook sihib 11% intressiga võlakirjadega uusi eksporditurge
Uudised
  • 29.04.26, 16:40
Müstika: kõrgest hinnast hoolimata kasvab kütuste müük
