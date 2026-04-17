Euribori must stsenaarium. Intressitõus võib mõnele kodubörsi firmale tuua miljonitesse ulatuva kulu

Pärast lühiajalist lootust intressimäärade kiirele langusele on horisondile kerkinud ohumärgid, mis võivad euribori taas üles lükata. Millised kodubörsi ettevõtted saaksid kõige valusamalt pihta, analüüsis investor ja finantsanalüütik Paavo Siimann.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: millised kodubörsi ettevõtted saavad kõige valusamalt pihta intressitõusu tõttu;

kuidas kommenteerib Paavo Siimann ettevõtete võlakoormust;