Tagasi Mulluse kopteriõnnetuse uurija soovitab õpetada pilootidele grupilennu ohte Helikopteripilootide väljaõppes tuleks senisest rohkem rääkida grupilennu ohtudest ja lennu ettevalmistamisest, kuid formatsioonilendu ei ole põhjust tavakoolituse osaks teha, ütles Eesti ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Eerik Unt.

Soome helikopteriõnnetuse uurimine näitas, et kaks Eesti registris olnud Robinsoni helikopterit lendasid üksteisele riskantselt lähedal, vahetasid positsioone ning piloodid ei märganud teineteist enne kokkupõrget. Uurimine välistas nii tehnilise rikke kui ka ilma mõju.

Karl-Eerik Unt nõustus Soome uurijate hinnanguga, et formatsioonilennu õpetamine eraldi oskusena võiks tuua õhuruumi rohkem selliseid lende. Selle asemel tuleks pilootidele selgitada, millised lisariskid tekivad, kui lennatakse mitme õhusõidukiga koos.

Intervjuus käsitleti lisaks väikekopterite piiratud abisüsteeme, avariimajakate töökindlust ja lennuohutuse parandamise võimalusi.