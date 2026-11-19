Tagasi ST Rail Balticu ehitajad ootavad vastust, mis hakkab saama järgmisel sügisel Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine tekitas taristuehitajates erinevaid tundeid. Ühelt poolt annab pikem ajakava võimaluse ehitustöid mõistlikumalt planeerida, vältida seeläbi turu ülekuumenemist ja kaasata rohkem Euroopa Liidu raha. Teisalt kardavad ehitusettevõtted, et praeguste suurprojektide lõppedes võib tekkida töödes paus, mis sunnib neid väärtuslikest spetsialistidest loobuma.

Rail Baltic Estonia juhi Anvar Salometsa sõnul ei tähenda uus ajakava ehitustööde peatamist. Tallinnast Pärnuni jätkuvad tööd senise graafiku järgi ning järgmiste aastate investeeringuplaan ulatub 2034. aastani. Verston Eesti juhi Jarmo Liiveri hinnangul vajavad ehitajad aga võimalikult kiiresti selgust, millal uued hanked välja kuulutatakse. Vastasel juhul võib praegusele tööjõupuudusele järgneda olukord, kus ettevõtetel pole oma meeskondadele piisavalt tööd pakkuda.

Saates tuleb juttu ka sellest, kuidas Rail Balticu ja Via Baltica samaaegne ehitamine on Eesti taristuehituse ressursid viimase piirini viinud, miks senised hankemudelid vajavad muutmist ning kuidas jagada ehitushindade kõikumisega seotud riske õiglasemalt.

Selgub ka see, millal võiksid esimesed rongid Ülemistelt Pärnusse ja edasi Varssavisse sõita, millised on Läti ja Leedu ehitustööde väljavaated ning miks ei ole välistatud, et Eesti ehitajad lähevad tulevikus lätlastele appi.