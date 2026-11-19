Tagasi ST Tehisaru otsib arved, ettevõtja keskendub ärile Kuu lõpp on käes. Ettevõtja on teinud kümneid kaardimakseid, kuid raamatupidamiseks vajalikud dokumendid on laiali e-postkastis, teenusepakkujate iseteenindustes ja mõni ehk ka rahakoti vahel. Raamatupidaja ootab arveid ning ettevõtja peab neid ükshaaval taga hakkama ajama.

Eesti ettevõtte Enty on valmis saanud lahendusega, mis ühendab raamatupidamistarkvara, professionaalse raamatupidaja ja tehisaru abilise, kes aitab puuduvaid dokumente otsida.

Väikeettevõtja jaoks tähendab raamatupidamine tihti valikut kahe võimaluse vahel: kas võtta kasutusele raamatupidamistarkvara ja teha suur osa tööst ise või palgata raamatupidaja, kellega tuleb pidevalt dokumente ja selgitusi vahetada. Enty on need kaks võimalust ühendanud ning nüüd on ettevõtja käsutuses tarkvara, kuhu koonduvad pangatehingud, arved, lepingud ja muud dokumendid, ning talle määratud Enty raamatupidaja, kes kannab hoolt raamatupidamise ja kohustuslike aruannete eest.

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Nüüd on neile lisandunud kolmas osapool: tehisaru abiline, kellelt saab küsida, millised dokumendid on puudu, kuhu ettevõtte raha kulub või millised tehingud vajavad veel selgitamist.

ChatGPT või Claude saab Enty raamatupidamiskeskkonnast välja selgitada, milliste maksete juurest puuduvad dokumendid, aidata need üles otsida ja õigete tehingutega siduda. Ettevõtja ei pea enam tingimata ise e-kirju läbi otsima ega faile ühest keskkonnast teise tõstma, sest suure osa sellest tööst saab anda tehisaru hooleks.

Seni on raamatupidamise automatiseerimine aidanud eelkõige siis, kui dokumendid on juba tarkvarasse jõudnud, kuid arved, mis on endiselt e-postkastis või mõne teenusepakkuja iseteeninduses asunud, on siiani peamurdmist valmistanud. Just selle küsimuse lahendamiseks on Enty loonud ühenduse, mis võimaldab ChatGPT-l ja Claude'il raamatupidamisandmetega suhelda ning puuduvaid dokumente otsida, üles laadida ja maksetega siduda.

Ettevõtja jaoks tähendab see, et dokumentide kogumise ja raamatupidajaga kirjavahetuse pidamise asemel saab ta keskenduda ettevõtte juhtimisele.

Üheksa puuduvat dokumenti ja vaid mõni vestlussõnum

Vaatame näitena Tallinnas tegutsevat disainibürood, mille omanik on tasunud kuu jooksul pangakaardiga ligi poolsada ostu. Nende seas on Telia teenused, Bolti sõidud, Adobe ja Canva tarkvaratellimused, Meta reklaamikulud ning veebimajutusteenus. Kuu lõpus selgub, et üheksa makse juurest puudub raamatupidamiseks vajalik dokument.

Tavapäraselt peaks ettevõtja siinkohal avama raamatupidamistarkvara, võrdlema tehinguid dokumentidega, otsima e-kirju ja logima sisse mitmesse iseteeninduskeskkonda. Enty uue lahenduse puhul võib ta alustada hoopis küsimusest ChatGPT-le või Claude'ile: “Millised oktoobrikuu ostudokumendid on veel puudu?”

Tehisaru kontrollib Enty keskkonnas olevaid tehinguid ja leiab üheksa makset, mille juurde pole dokumenti lisatud. Järgmine korraldus on sama lihtne: “Otsi need arved minu e-postkastist üles.”

Kui ettevõtja on andnud tehisaru abilisele juurdepääsu oma Gmaili kontole, saab see otsida kirju teenusepakkuja nime, kuupäeva ja summa järgi. Nii leiab abiline näiteks viis puuduvat dokumenti, sealhulgas Bolti sõidutšekid, Wolti ostudokumendi ja Adobe arve. Leitud failid laaditakse Enty keskkonda ning seotakse vastavate maksetega.

Ülejäänud dokumentide otsimiseks saab kasutada veebilehitsejat. Kui ettevõtja on vajalikesse teenusepakkujate keskkondadesse sisse loginud ja lubanud abilisel neid kasutada, võib tehisaru otsida arved näiteks Telia, Zone'i ja Meta iseteenindusest.

Nii on üheksast puuduvast dokumendist kaheksa leitud ja õigete tehingute juurde lisatud. Viimase, paberil lõunatšeki kohta jätab tehisaru märkuse, et ettevõtja lisab sellest foto järgmisel päeval.

Ettevõtja ei pidanud arveid ükshaaval otsima ega faile käsitsi ühest keskkonnast teise tõstma ning palju väärtuslikku aega jäi sellega alles.

Ettevõtte rahaasjadest saab ülevaate ühe vestlusega

Puuduvate arvete otsimine on vaid üks võimalus, kuidas tehisaru ettevõtjat aidata saab. Sama ühenduse kaudu võib ettevõtja küsida näiteks ka seda, kui palju kulutati eelmisel kuul reklaamile, millised olid suurimad väljaminekud või milliste tehingute kohta on raamatupidajal veel küsimusi.

Enty ühendus võimaldab ChatGPT-l ja Claude'il suhelda raamatupidamisplatvormiga ning teha seal kasutaja õigustega lubatud toiminguid. Selle aluseks on MCP ehk Model Context Protocol, avatud tehniline standard, mille abil saavad tehisaru abilised erinevate digiteenustega ühendust võtta.

Kasutajale tähendab see, et raamatupidamisandmetest ülevaate saamiseks ei pea tingimata avama mitut aruannet ega otsima infot erinevatest keskkondadest. Ta võib esitada küsimuse oma tehisaru abilisele ja saada vastuse Entys olevate andmete põhjal.

Ühendus võimaldab ka dokumente maksete juurde lisada, määrata kulukategooriaid ning jätta raamatupidajale märkusi. Näiteks kui mõne ostu eesmärk pole dokumendist üheselt selge, saab ettevõtja paluda tehisarul lisada selgituse, mille põhjal raamatupidaja saab hiljem otsustada, kuidas tehingut kajastada.

Enty pakub ka avalikku programmeerimisliidest ehk API-t, mille abil saavad ettevõtted oma arendajate toel siduda raamatupidamisandmeid näiteks e-poe, kliendihaldustarkvara või ettevõttesiseste süsteemidega.

Ettevõtja ei pea ise deklaratsioone esitama

Tehisaru võimaluste laienedes võib tekkida küsimus, kas nüüd peab ettevõtja ise ka raamatupidamist tegema hakkama. Enty lahenduse mõte on aga täpselt vastupidine: ettevõtja ei pea tegelema ei dokumentide käsitsi kogumise ega raamatupidamisaruannete koostamise ja esitamisega.

Tööjaotus on selgelt paigas. Ettevõtja annab oma tehisaru abilisele korralduse selgitada välja puuduvad dokumendid ning need võimaluse korral üles otsida ja Entysse laadida. Enty tarkvara koondab ettevõtte pangatehingud, arved, lepingud ja muud dokumendid ühte keskkonda. Ettevõttele määratud Enty raamatupidaja kontrollib dokumente, teeb vajalikud raamatupidamiskanded ning koostab ja esitab käibedeklaratsioonid (KMD), TSD-d ja majandusaasta aruanded.

See tähendab, et ettevõtja ei pea ise raamatupidamiskandeid tegema ega deklaratsioone koostama ja esitama, sest selle töö teeb tema eest Enty raamatupidaja.

Näiteks võib tehisaru leida arve, siduda selle pangamaksega ja pakkuda välja sobiva kulukategooria. See ei tähenda aga, et tehing oleks automaatselt õigesti raamatupidamises kajastatud. Enty raamatupidaja hindab, kas tegemist on ettevõtlusega seotud kuluga, kas sisendkäibemaksu saab maha arvata ning kas dokumendil on kõik nõutavad andmed.

Pakutavas lahenduses täiendavad teineteist kolm osapoolt: tehisaru aitab dokumente koguda ja andmeid leida, Enty tarkvara hoiab kogu info ühes kohas ning professionaalne raamatupidaja hoolitseb korrektse arvestuse ja aruandluse eest.

Ettevõtja jaoks tähendab see vähem meeldetuletusi, vähem kirjavahetust ja vähem kuu lõpus kiirustamist. Kui vajalikud dokumendid jõuavad õigel ajal õigesse kohta, saab raamatupidaja keskenduda oma erialasele tööle ning ettevõtja ettevõtte arendamisele.

See ei tähenda, et kogu dokumendihaldus muutuks üleöö automaatseks. Kui ostudokument on ainult paberil või asub keskkonnas, millele tehisarul puudub juurdepääs, on endiselt vaja inimese sekkumist.

Kas tehisarule võib tõesti anda ligipääsu ettevõtte finantsandmetele?

Raamatupidamisandmete puhul on turvalisus ääretult oluline. Ettevõtja peab teadma, millistele andmetele tehisaru ligi pääseb ja mida ta nendega teha tohib.

Enty kinnitusel on uue ühenduse võimalused teadlikult piiratud. Tehisaru ei saa selle kaudu näiteks makseid sooritada ega raha üle kanda, kustutada andmeid või muuta pangatehingute summasid ja kuupäevi.

Ühenduse loomisel käib sisselogimine Enty keskkonnas, mistõttu ei pea kasutaja oma parooli tehisaru abilisele avaldama. Abiline saab tegutseda ainult selle ettevõtte andmetega, mille kasutaja on ühendamisel valinud, ning talle kehtivad samad ligipääsuõigused mis kasutajale endale.

Kõik Entys tehtud toimingud, sealhulgas lisatud dokumendid, märkused ja kulukategooriad, jäävad nähtavaks ning ettevõttele määratud raamatupidaja saab neid ise kontrollida.

Oluline on teada ka seda, et Enty ei saa automaatselt ligipääsu ettevõtja e-postkastile. E-posti ja veebilehitseja ühendused kuuluvad tehisaru abilisele ning kasutaja peab need eraldi lubama. Seega sõltub lahenduse toimimine sellest, millised ühendused on kasutajal olemas ja millised õigused ta on neile andnud. Enty kinnitusel töödeldakse andmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Kuidas lahendus kasutusele võtta?

Enty teenus on mõeldud eelkõige väikestele ettevõtetele, kes soovivad hoida oma raamatupidamise korras, kuid ei taha kulutada sellele rohkem aega kui hädavajalik.

Ühenduse loomiseks tuleb ChatGPT või Claude'i vastavas keskkonnas lisada Enty ühendus aadressiga app.enty.io/api/v1/mcp ning logida sisse oma Enty kontoga. Ettevõtte sõnul võtab see vaid mõne minuti ega eelda programmeerimisoskust.

Seejärel saab hakata esitama küsimusi ning andma korraldusi, näiteks “Milliste oktoobrikuu maksete juurest puuduvad arved?”, “Kui palju kulus meil eelmisel kuul reklaamile?” või “Leia minu e-postist 14. oktoobri Bolti tšekk ja lisa see õige makse juurde”.

Tehisaru ühendus sisaldub Enty kõigis teenusepakettides ilma lisatasuta. Raamatupidajaga paketid algavad 51 eurost kuus, millele lisandub käibemaks.

Enty pakub ka ettevõtte asutamise ja igapäevase haldamise teenuseid, mistõttu saavad lahendust kasutada nii juba tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes alles alustavad. Ettevõtte teatel on Enty kaudu asutatud üle 2500 ettevõtte.