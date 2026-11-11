Mustas nimekirjas Hiina sõjaväega seotud ülikool ostis Nvidia tippkiipe

Hiina sõjaväega seotud ülikoolil õnnestus USA ekspordikeelust hoolimata hankida Nvidia võimsaid tehisintellektikiipe. Leitud hankedokumendid näitavad, kuidas Hiina asutused Washingtoni kehtestatud piirangutest mööda pääsevad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas õnnestus Hiina sõjaväega seotud Loode-Polütehnilisel Ülikoolil USA keelu kiuste Nvidia tippkiipe ja arvutusvõimsust hankida;
- mida räägivad need tehingud Jensen Huangi kasvava surve ja USA võimalike uute ekspordipiirangute kohta.