Üksnes Trump tahab veel sõda Iraaniga ja sõprust Venemaaga

Donald Trumpi maailmavaade sai sel nädalal hävitavalt lüüa. Tuleb välja, et ameeriklased ei olegi valmis presidenti tingimusteta toetama, kui see tähendab kägistavat hinnatõusu iganädalases ostukorvis. USA meedia kirjutab hillitsevalt juba MAGA-liikumise lõpust ja progressiivid õrritavad woke-poliitika uue lainega.
Nagu ikka on reaalsus veidi keerukam ja suur võit oma nüanssidega. Ehkki isehakanud saatana advokaatide jagatud hinnang, justkui oleks sedavõrd suur võit demokraatidele eelkõige ohuks või sisetülide allikaks, on ka pigem intellektuaalselt laisk.
Ameerika poliitika on kahtlemata suurte muutuste keskel, ent siinpool ookeanit huvitab meid eelkõige, mis muutub Ühendriikide välispoliitikas. Just sellele seekordne briifing ka keskendub.
Viimase 7 päeva olulisimad uudised
USA Demokraatlik partei tegi teisipäeval toimunud vahevalimistel puhta vuugi, ületades oluliselt arvamusuuringute põhjal tehtud prognoose. Lisaks esindajatekojas ja senatis ülekaaluka enamuse saavutamisele suutsid demokraadid võita ringkondades, millest osa polnud andnud demokraatidele võiduhäält pea sajandi. Märgilisim oli demokraatide võit vabariiklaste kantsis Texases, kus James Talarico võitis koha senatis ja Gina Hinojosa sai endale kuberneriameti. Ajal, mil viimaseid hääli veel loetakse, pöörasid demokraadid senatis ümber vähemalt 7 kohta ja esindajatekojas üle 40 koha.
USA vahevalimised tõid Demokraatlikule Parteile ootamatu seljavõidu. Senatis võideti osariike, kus nähti demokraate võimul viimati enne teist maailmasõda, kuid võidulaine ulatus kõigisse valitud ametitesse.
Sügisene rehvivahetus tasub korraldada enne, kui hommikused teed jäätuvad. Kui sobivad talverehvid on õigel ajal all, saab vajalikud sõidud teha ilma viimasel hetkel vahetusaega otsimata. Rehvid24s saab talveks valmistumise siduda ühe teeninduskäiguga: valida autole sobiva rehvikomplekti, lasta selle paigaldada ning anda suvised rehvid vajadusel hoiule.