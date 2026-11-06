Tagasi PRO Üksnes Trump tahab veel sõda Iraaniga ja sõprust Venemaaga Toimetulekule keskendunud vahevalimised USAs andsid ka selge sõnumi välispoliitika kujundajatele: lõpetage mõttetud sõjad ja sõprade kiusamine. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas võivad USA vahevalimiste tulemused muuta Donald Trumpi Iraani-sõja plaane ja mida ütles selle kohta JD Vance;

miks nähakse uues kongressis Euroopa jaoks ootamatut liitlast ning kuidas võib see mõjutada Ukrainale antavat abi.

Donald Trumpi maailmavaade sai sel nädalal hävitavalt lüüa. Tuleb välja, et ameeriklased ei olegi valmis presidenti tingimusteta toetama, kui see tähendab kägistavat hinnatõusu iganädalases ostukorvis. USA meedia kirjutab hillitsevalt juba MAGA-liikumise lõpust ja progressiivid õrritavad woke-poliitika uue lainega.

Nagu ikka on reaalsus veidi keerukam ja suur võit oma nüanssidega. Ehkki isehakanud saatana advokaatide jagatud hinnang, justkui oleks sedavõrd suur võit demokraatidele eelkõige ohuks või sisetülide allikaks, on ka pigem intellektuaalselt laisk.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Ameerika poliitika on kahtlemata suurte muutuste keskel, ent siinpool ookeanit huvitab meid eelkõige, mis muutub Ühendriikide välispoliitikas. Just sellele seekordne briifing ka keskendub.

Viimase 7 päeva olulisimad uudised

USA Demokraatlik partei tegi teisipäeval toimunud vahevalimistel puhta vuugi, ületades oluliselt arvamusuuringute põhjal tehtud prognoose. Lisaks esindajatekojas ja senatis ülekaaluka enamuse saavutamisele suutsid demokraadid võita ringkondades, millest osa polnud andnud demokraatidele võiduhäält pea sajandi. Märgilisim oli demokraatide võit vabariiklaste kantsis Texases, kus James Talarico võitis koha senatis ja Gina Hinojosa sai endale kuberneriameti. Ajal, mil viimaseid hääli veel loetakse, pöörasid demokraadid senatis ümber vähemalt 7 kohta ja esindajatekojas üle 40 koha.