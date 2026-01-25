Nädala lood: Trump jättis punasele nupule vajutamata

Lõppeva nädala pilk oli suunatud Šveitsi mägikülla Davosi. Seal kohtusid maailma võimsaimad ja mõjukaimad, kes mõne päeva sees küll tülitsesid, küll leppisid.
- Lõpuks võis sundida Donald Trumpi taanduma turgude negatiivne reaktsioon.
Nädala oodatuim kõne toimus kolmapäeva õhtul, kui Maailma Majandusfoorumil astus lavale Donald Trump. Kuulajaid ei köitnud mõistagi Ameerika Ühendriikide presidendi retooriline võimekus, vaid see, mida ta ütleb Gröönimaa kohta.
Sopranolike ähvarduste vahele lubas Trump lõpuks
, et ei valluta Gröönimaad. Hiljem rõhutas NATO peasekretär Mark Rutte
, kes suutis veenda Trumpi lõplikult senistest plaanidest loobuma, et ka kuluaarides pole keegi ameeriklastele Gröönimaast tükkigi lubanud.
Ootamatult kujunes kogu foorumi olulisimaks sõnavõtuks Kanada peaministri Mark Carney hoiatus
, et senine – Ameerika Ühendriikide eestveetud – maailmakord on lagunemas. Ta kutsus “keskmisi jõude” koostööle, sest “kui sa pole laua taga, oled sa menüüs”.
Veel üks saun, palun
Et eestlased on sauna- ja spaarahvas, kinnitab lõppenud nädala lugejahuvi kahe loo vastu.
Andres Pulver kirjutas Uljaste järve äärsest Strauchi puhkemajast – “Sisuliselt asub Uljaste eikuskil, Ida-Virumaa piiril ja kaevanduste lähistel”
–, mis peab tõsiseid laienemisplaane. “Eks me natuke vastuvoolu ujujad ole,” sõnas omanike sekka kuuluv Rein Strauch ehitusplaanide kohta.
Nikolai Andrejev kirjutas samuti Virumaale jäävast Kurro spaahotellist
, mille rajab Olerexi kaasasutaja Andres Linnas kunagise Sillamäe keemiakombinaadi mahajäetud puhkebaasi asemele.
Omanikud usuvad, et spaa kõnetab ka uut sihtgruppi, kes praegu spaades ei käi, kuivõrd eesmärk on “võimendada piirkonna looduskeskkonna loomulikku rahustavat mõju”.
Üks ehitusfirma lohiseb pankrotti
Mitmesajale partnerile miljoneid eurosid võlgu jäänud ehituse peatöövõtufirma Evicon Ehitus lootis veel sügisel saneerimisega võlgade tasumisega järjele saada, kuid nüüd otsustas kohus, et ettevõtte päästmisest ei tule midagi välja.
Mure pole üksnes ettevõtjal, kelle firma kõrbeb lõplikult, vaid võlausaldajatel, kellest osa kirjutab korstnasse sadu ja sadu tuhandeid. Nagu uuris välja Kristjan Kurg
, arvavad võlausaldajad, et oleks võinud natukenegi rahast tagasi saada, kui Evicon Ehituse omanik oleks varem reaalsusele otsa vaadanud.
Martin Johannes Teder kirjutas aga sellest
, kuidas uusi tööpindu otsinud Bolt lõpuks skandaalidest räsitud Porto Franconi jõudis.
Hillar Tederi ja Keskerakonna kriminaalasja tõttu rahastusega hätta jäänud Porto Francole on 1300 töötajaga Bolt õnnistus, sest tugeva ankurüürnikuga saab omanik Rauno Teder arenduse lõpuks ometi Admiraliteedi basseini ääres valmis ehitada.
Samal ajal üllatas ühe teise Eesti suurettevõtte juht ootamatu taandumisega. Nimelt teatas poolteist aastat kinnisvaraarendusfirmat Arco Vara juhtinud Kristina Mustonen, et lahkub isiklikel põhjustel ametist.
“Ma arvan, et see inimene peab olema väga tugev.
Siin on väga palju asju, mida sa pead otsustama kindla peaga, sa ei saa otsustega venitada,” kirjeldas Mustonen ise, millist juhti Arco vajab.
Kahetine õnn kaitsetööstuses
Kui Indrek Lepik kirjutas sellest, kuidas Saksa kaitseidu Argus Technologies on leinud droonitõrjeks uue viisi – ja teeb selleks ka koostööd Eesti kaitsetööstusettevõtte Defsecinteliga
–, siis mitte igal pool militaartööstuses ei lähe asjad nii hästi.
Janno Riispapp kirjutas sellest, et miljoneid kaasanud kaitsetööstus SensusQ taotleb saneerimist
. Tõsi, Äripäevaga suhelnud juhatuse liikme Villiko Nurmoja sõnul ei maksaks sellest ennatlikke järeldusi teha.
