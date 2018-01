Sarapuud kohtus vaevalt Ligi ja Helmet võidavad

Täiendav dimensioon asjas on maailmas üldlevinud praktika, et parlamendidebatis on väljendusvabadus kaitstud eriti laialt eesmärgiga aidata kaasa vabale mõttevahetusele. Samas pole see täiesti piiramatu. Ungaris juhtus 2006. aastal, et saadik süüdistas parlamendisaalis peaministrile küsimust esitades ühte ministrit selles, et too ei uurinud paremäärmuslike rühmituste julgeolekut ohustavat tegevust seetõttu, et ministri isa oli ise ühe taolise natsliku rühmitusega seotud. Inimõiguste kohus leidis, et Ungari ei olnud rikkunud väljendusvabadust kaitsvat artiklit 10, kui kohtud mõistsid tsiviilvaidluses ministrile laimu eest hüvitise. Inimõiguste kohus leidis, et süüdistus oli väga tõsine, puudutas kolmandaid isikuid lisaks poliitikutele (ministri isa) ning et tsiviilvaidluses välja mõistetud summa polnud märkimisväärselt suur.

Ka poliitikul on õigused

Sarapuude hagiga sarnasem oli Poolas 2016. aastal toimunud juhtum, mille puhul üks Õiguse ja Õigluse Partei liige süüdistas telesaates Poola peamist ajakirjandusväljaannet Gazeta Wyborcza, et viimane teeb koostöös ühe ettevõtjaga nende partei vastu laimukampaaniat. Ajaleht pöördus poliitiku vastu kohtusse ja Poola kohtud mõistsidki talt välja krõbeda, üle 10 000eurose hüvitise. Euroopa inimõiguste kohtus võidutses siiski poliitik, kuna Strasbourgi kohtunike arvates esitas ta väited poliitilises diskussioonis, mistõttu ei saanud talt nõuda väidete lõplikku tõendamist, vaid üksnes tavapärase hoolsuskohustuse järgimist. Kuna ajalehed osalevad poliitilises diskussioonis, peavad nad taluma kriitikat avaramalt kui eraisikud, ütles kohus.

Kuna Sarapuude kohtuasja mõlemad osapooled on poliitikud, väljaütlemised seonduvad poliitilise debatiga ning tegevusega riigivalitsemise valdkonnas ja kriitika pole täiesti asjakohatu, on raske näha kohtuasjal suurt edu.

Samas on igaühel õigus pöörduda kohtusse, kui ta arvab, et talle on liiga tehtud. Jürgen Ligi ja Martin Helme on piisavalt võimelised ennast tsiviilasjas kohtus kaitsma ning kohtuvõim on Eestis sõltumatu, seega suukorvistamisest rääkida ei saa. Vastupidine oleks olukord juhul, kui tegemist oleks kriminaalsüüdistusega või kui taoline praktika muutub massiliseks.

Oleme Eesti Inimõiguste Keskuses Läti ja Leedu partneritega taoliste küsimuste lahendamiseks välja töötanud inimõiguste giidi, kus saab igaüks lähemalt uurida väljendusvabadusega seonduvat ja leida vastuseid.