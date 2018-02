Teemaksuga teed korda

Ainult tellijale

Andres Peets 27. veebruar 2018, 06:00

Tallinna-Tartu maanteed on võimul olnud parteid nii valimiseelsetes debattides kui ka päevapoliitilistes aruteluteludes läbi aegade kilbile tõstnud, teeme selle lõpuks valmis, kirjutab ConnectBaltica nõukoja liige Andres Peets.

Mulle on arusaamatu, miks nüüd, EV100 aastapäeval ja kakskümmend seitse aastat taasiseseisvumisest, oleme endiselt punktis, kus meie teedevõrk on ikka selline, mille saime pärandiks esimesest iseseisvusperioodist ja nõukaaegsest armust. Miks ei võiks me rääkida ja reaalselt toimida selle nimel, et meie teedevõrk vastaks kaasaegsetele nõuetele ega paneks meid punastama mitmete teiste endisest idaplokist välja murdnud riikide ees, kes vaatamata oma kasinatele võimalustele on siiski suutnud välja ehitada moodsa teedeinfrastruktuuri.

Põhiküsimus on alati raha. Nõus, ilma kõliseva ja krabiseva (vabandan, et e-ajastul veel sellist arhailist kõnepruuki kasutan) maksevahendita ei investeeri ega ehita. Aga kas me oleme piisavalt hoolt kandnud, et nüüdisaegseid finantsvõimalusi oma elu parandamiseks ära kasutada?