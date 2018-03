Kvooditara pole põhjust lõhkuda

Ainult tellijale

Range kvoodipoliitika on tegelikult hea, sest sunnib meid tööjõupuuduse murele teistsuguseid lahendusi leidma, kirjutab ajakirjanik Lennart Kräämer.

Tööjõukriisi algusfaasis oli sisserändekvoodi suurendamine või ärakaotamine avaramat konteksti vaadates sobimatu: Vahemere pagulaspaanika oli haripunktis, Ukraina põgenikekohort ootas ukse taga ja Euroopas üldisemalt ärkasid talveunest vähe konservatiivsemad meeleolud. Võime nüüdki küsida, kas kvooditara ikka üldse on vaja maha lõhkuda.

Valitsusel ei ole sisserändepoliitikas mõtet kõiki mune ühte korvi panna. Range kvoodipoliitika on tegelikult hea. Seda mitte mingisugustel rahvussentimentaalsetel põhjustel, vaid seetõttu, et kui kergema vastupanu tee on kinni müüritud, siis tuleb pea tööle panna alternatiivlahenduste leidmiseks. Ja neid leidub.