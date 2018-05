Ansipis lõi välja tundeline tartlane

Kui tartlaste sügav vastikustunne plaanitava puidurafineerimistehase vastu ongi argument, siis ei peaks ühelgi suurprojektil mingit eluõigust olema. Ikka leidub keegi, kes oma vastikustunde letti lööb, kirjutab ajakirjanik Vilja Kiisler.

Kirjanik Andrus Kivirähule, kellelt see argumentatsioon pärineb, on sedasorti mõttekäigud muidugi lubatud ja need meeldivad paljudele. Ühtedele selle pärast, et neile meeldib Kivirähk, teistele selle pärast, et neile ei meeldi tehas.

Tartlastest, kellele tehas ei meeldi, saan ma suurepäraselt aru. Mõistan nende inimeste muret, kelle elukeskkonna praegusest headusest tehas tüki ära võtaks. Ja imestan aina, et tehase rajajad pole taibanud neile inimestele midagi omalt poolt välja pakkuda: rahaline kompensatsioon oleks lihtsaim variant, aga rohkem kui sellest tuntakse ilmselt puudust moraalsest hüvitisest.