Rain Epler: linnade-valdade vahel tuleks soosida edasiviivat konkurentsi
Eestis oleks aeg avada tõsine debatt selle üle, kuidas jaotuvad nii otsustusõigus kui maksudena kogutavad vahendid riigi ja omavalitsuste vahel, kirjutab riigikogu liige Rain Epler (EKRE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti haldusmudelis on jõudude tasakaal riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel selgelt esimese kasuks. See tähendab, et omavalitsusel ei ole kuigi palju hoobasid, millega kohalikku majandust, ja elu laiemalt, mõjutada.
Raudtee elektrifitseerimine ja Rail Balticu ehitus on poliitilised projektid, mis jäävad alati kahjumlikeks ehk toetust vajavateks, kirjutab transiidiärimees Oleg Ossinovski vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Nende valimiste kõige tähtsamad majandusteemad on haridus ja vastuseisude lahendamine, teisisõnu juhtimiskvaliteet, kirjutab suhtekorraldaja Robert Reisman vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ettevõtte autopark on märksa enam kui lihtsalt kulurida raamatupidamises. See mõjutab lisaks kuludele töötajate mugavust ja üha enam ka ettevõtte mainet. CO2 jalajälg on muutumas üheks oluliseks mõõdikuks, mille järgi hinnatakse, kui vastutustundlikult ja targalt ettevõte oma ressursse juhib.