Leedu energiafirma võtab tüki Eesti laadimispunktide turust
Leedu börsil noteeritud Ignitse kontsern on Eestisse püsti pannud juba üle saja elektriautode laadimispunkti, järgmisel viiel aastal tuleb selles vallas otsustav võitlus koha pärast päikese all, ütles Ignitis Oni Eesti juht Aleksandr Lilišentsev.
Ignitis Oni Eesti juht Aleksandr Lilišentsev on kindel, et Leedu kontserni elektriautode laadimisjaamad jõuavad Eestis kolme parima hulka.
Foto: Ignitis Group
Täpsemalt on Ignitis On Eestisse paigaldanud 110 laadimispunkti ning iga kuu lisandub veel 10–15. Lilišentsevi sõnul on see alles algus. Tema hinnangul on Ignitis Onil Eestis kindlalt tagatud vähemalt teine-kolmas koht elektriautode kiirlaadimisjaamade turul.
