  • 04.10.25, 16:45

Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda

Raplas tegutsev kaerajoogitehas Yook liigub ekspordiga tempokalt ja on vaid pooleteise aastaga jõudnud kümnele turule. Hiljuti õnnestus ettevõttel pääseda ka Soome turule ‒ see on tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul täielik ime.
Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
  • Foto: Andras Kralla
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged

