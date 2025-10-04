Katre Kõvask kasvatab tempokalt Yooki: käive kasvab tänavu kolm korda
Raplas tegutsev kaerajoogitehas Yook liigub ekspordiga tempokalt ja on vaid pooleteise aastaga jõudnud kümnele turule. Hiljuti õnnestus ettevõttel pääseda ka Soome turule ‒ see on tegevjuhi Katre Kõvaski sõnul täielik ime.
"Ma mõtlesin: kui ma nädal aega vastu pean mingisuguse taimse piimaga, siis võib edasi mõelda,“ rääkis aasta tööstur Katre Kõvask, kuidas ta kaalus, kas aktsepteerida tööpakkumist saada kaerajookide tootja Yook juhiks.
