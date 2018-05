Krüptoraha jahutab kinnisvaraturgu

Noorem põlvkond vaatab investeerimisvõimalusi otsides pigem krüptoraha poole, see hoiab kinnisvaraturgu mõistlikus seisus, kirjutab Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino.

Kui meenutada kümmekond aastat tagasi toimunud sündmusi kinnisvaraturul, siis kõige paremini võiks seda võrrelda rahvaspordiga. Tegemist oli massiüritusega, milles osalesid kõik – treenitud ja treenimata inimesed, noored ja vanad, teadlikud spordimehed ja ka need, kel ainsaks motiiviks olla naabrist parem. Võib-olla ka taksojuhid, kuigi tundub, et selle elukutse esindajad on veidi teenimatult saanud sel alal liigset tähelepanu. Puid loopisid lõkkesse pea kõikide elualade, vanusegruppide, rahvuste ja sugude esindajad.

Kinnisvaraturu ülekuumenemise ohust on tänaseks räägitud juba mitu aastat. Ometi pole juhtunud suurt midagi, turg on arenenud oma loomulikku rada pidi, inimesed on muutunud jõukamaks ja soovivad parandada oma elamistingimusi. Suund on olnud aastaid kasvule, nimekirja selle põhjustest saab piisavalt pika: alates kehvavõitu elamufondi seisundist kuni palgakasvu ja soodsa intressimäärani välja. Kui kogu turgu võrrelda näiteks õhupalliga, siis on see püsinud stabiilselt õhku täis, vaikselt kerkinud ülespoole, kuid plahvatust pole vähemalt seni veel olnud. Nõelaga on proovitud torkida, aga seni edutult.

Praegu pole kinnisvaraturul toimuv veel rahvaspordiks muutunud. See oht oli 2015–2016, kui ühisrahastuse projektid tõmbasid ennast hoogsalt käima ning massid kehastusid väikeinvestoriteks. 15% tootlust teenida oli ahvatlev, kuid peagi avastas 20ndates generatsioon, et seegi pole piisav, sest finantsturgudel on võimalik teenida ka 150% tootlust.

Jutt käib eelkõige krüptorahast, aga teataval määral ka aktsiainvesteeringutest. Kinnisvaraturg on osa investeerimismaailmast ja midagi pole teha, kui konservatiivne ning igavavõitu betoon ja puit kaotavad investeerimise olelusvõitluses koha kaasaegsele maailmale, kus märksõnadeks bitcoin, ICO ja token. Plokiahela tehnoloogiatel kasutust leidvad ja virtuaalvääringutel baseeruvad rahastamisviisid on uue põlvkonna jaoks oluliselt seksikamad.

Kinnisvara on investeeringuna kuum ikka, kogu rahvastikku arvestades selgelt esikohal, kuid kipub üha enam jääma vanema põlvkonna pärusmaaks. Kinnisvara ostjaskonna hulgas domineerivad küll Y-generatsiooni liikmed, kuid investeerimishuvi osas on trend pigem selline, et mida noorem inimene, seda rohkem vaatab ta eri finantsinstrumentide suunas.

See on koht, kus kinnisvaraturg konkureerib investeerimisraha pärast ülemaailmsete krüptorahade ja plokiahelatehnoloogiaga. Need on võimsad konkurendid, neisse võib uskuda või mitte, aga igatahes on nad aidanud kaasa sellele, et kinnisvaraturg püsib mõistlikus arengus ja investorid iga ülehinnatud või ebakvaliteetset vara kokku krabama ei hakka.

