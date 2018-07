Uued reeglid suurendavad jaeinvestorite kaitset

Ainult tellijale

Dmitry Kuravkin 05. juuli 2018, 06:00

Ainult tellijale

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) algatusel rakendub lähiajal rida ajutisi meetmeid, mis aitavad korrastada investeerimistoodete turgu ning suurendavad jaeinvestorite kaitset, kirjutab Admiral Marketsi juhatuse liige Dmitry Kuravkin.

Professionaale ei puuduta

Kõik ajutised reguleerimisasutuse kehtestatud piirangud laienevad ainult jaeinvestoritele kui vähem kaitstud rühmale ega puuduta professionaalseid investoreid.

Hoolimata sellest, et CFDd on instrumendid, millele võib ligi pääseda mujalgi peale reguleeritud maaklerite, ei soovita me seda teha. Sel juhul tuleb olla alati valmis, et vahendite kaotus võib olla väga suur ja kaitse leidmiseks pole kellegi poole pöörduda, kuna reguleerimisasutus puudub või temaga on raske ühendust saada.

Oma kogemusest näeme, et ettevõtjatel, kes osutavad finantsteenuseid või kellel on kavas pöörata tähelepanu valdkonnale, tuleb olla valmis, et seadusemuudatused võivad alates sellest aastast jõustuda üsna ootamatult ning nõuda palju paindlikkust ja kulusid nii inimeste kui ka finantside poolel.

Samas on meil hea meel kõigi meetmete üle, mis on mõeldud jaeinvestorite kaitseks. Arvame, et kindlate reeglite kehtestamine tervendab turgu ja muudab ligipääsu suure riskiga instrumentidele palju teadlikumaks.