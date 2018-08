Eesti peaks alandama mahetoidu käibemaksu

Ainult tellijale

Züleyxa Izmailova 13. august 2018, 08:40

Riik peaks toetama mahetootjaid ning muutma mahetoidu kättesaadavamaks, alandades mahetoidu käibemaksu, kirjutab roheliste esinaine ja Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Suurim erinevus mahepõllumajanduse ehk ökoloogilise põllumajanduse ja tavapõllumajanduse vahel on see, et esimeses pole lubatud kasutada pestitsiide ega mineraalväetisi. Samuti on keelatud kunstlikud maitse-, lõhna- ja säilitusained ning suhkruasendajad. Ökotoit ei sisalda ka geneetiliselt muundatud organisme ehk GMO-sid, mille kasutamisajalugu on lühike ja tagajärjed ebaselged.

Nõudlus kõrgema majandusliku efektiivsuse järele on aga tekitanud olukorra, kus sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine on pidevas kasvutrendis. Emeriitprofessor Anne Luik tõi oma hiljutises artiklis välja, et viie aastaga on sünteetiliste taimemürkide kasutamine peaaegu kahekordistunud: 461 tonnilt 834 tonnile.

Organismi sattudes võivad pestitsiidide- ja antibiootikumide jäägid mõjutada meie immuun- ja hormonaalsüsteemi tasakaalu ning põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme. Sünteetilised taimekaitsevahendid liiguvad konkreetsest kasutuskohast edasi kiiresti ja püsivad looduses kaua, mõjudes hävitavalt looduslikule liigirikkusele.