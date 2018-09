Indeksifond kui abimees turgude languseks valmistumisel

Ainult tellijale

Jutt investeerimisest võib olla tark või kasulik. Harva mõlemat, kirjutab Tuleva pensionifondide asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk.

1. Kukkumine tuleb. Turud on tsüklilised. Languse tõenäosus järgmise kümnendi või paari jooksul on ligi 100%.

Targalt mõjub jutt ülekuumenemisest, fiskaalpoliitikast ja suhtarvudest, mida tõlgendades saab lõpmatult turgude tervise üle vaielda. See on põnev, aga ei aita rohkem raha koguda ega kriisidega toime tulla.

2. Sa ei tea, millal langus tuleb. Turud tõusevad, sest enamus ostab. Langus tuleb, kui enamik hakkab müüma. Enamik loodab, et oskab seda hetke ette näha. Ole enamikust targem: lepi sellega, et sa ei oska.

3. Sinu portfellihaldur ka ei oska. Aga tema töö on veenda sind ja ennast, et oskab. Spetsialistil, kes juba kümme aastat krahhi ennustab, on lõpuks alati õigus (vt 1. punkti). Eesti pankade investeerimistoodete vilets ajalugu näitab siiski, et fondijuhid pole saavutanud head tootlust ega kaitsnud investorite raha kriiside eest.

4. Pikaajaline tootlus tuleb dividendidest ja intressidest, mitte turgude kõikumistest. Et dividende ja intresse teenida, peab paraku väärtpabereid omama, mitte hoidma raha deposiidis, lootes, et ehk õnnestub kunagi odavamalt osta.

5. Ainus kindel asi turul on kulu. 10% kasv võib tuleval aastal korduda ja võib mitte. Aga 2% kulumäär sööb su sääste nüri järjekindlusega igal aastal. Tasud ei paranda enamasti sinu tulemust, vaid katavad investeerimistoote müügile tehtud kulutusi.

Enamik juhtivaid majandusteadlasi leiab, et pikaajaliseks kogumiseks on parim valik indeksifond, mis hoiab sinu raha pidevalt investeerituna ja kulud väikesena.

Üks USA edukamaid investoreid Peter Lynch on nentinud, et rohkem raha kaotatakse langusteks valmistudes kui kriiside ajal. Need, kes aasta eest krahhi kartuses aktsiad maha müüsid, on kaotanud kogu tulu vahepealsest turgude tõusust. Need, kes ei müü, kaotavad järgmises langusfaasis. Aga ajalugu näitab, et aktsiaid vähehaaval juurde ostes ja hoides kogud lõpuks reeglina rohkem vara kui ostuks ja müügiks õiget hetke otsides.

Sellepärast lähtu Vanguardi asutaja Jack Bogle’i soovitusest: "Ära piilu!" Ärev uudiste jälgimine ei paranda tootlust, vaid toidab su raha suurimaid vaenlasi: hirmu ja ahnust.