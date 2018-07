Passiivse investeerimise tulevik – kommunism

Ainult tellijale

Passiivsete investorite hulga kasv võib viia valdkonna ülereguleerimiseni, kuid seni on kõige edukam majanduse vedur tehnoloogiasektor, tõdeti Investeerimisfestivalil.

Pikas plaanis nähakse majanduskasvu peamise toetajana tehnoloogiasektorit. Majandussektorite mõttes on tehnoloogia see, mis meid tulevikku viib, sõnas SEB Marketsi osakonnajuht Kristofer Vähi.

„Passiivne investeerimine on hea nii kaua, kuni on olemas aktiivsed investorid, kes teevad vigu,“ ütles Kawe Kapitali juht Kristjan Hänni. „Kui neid ühel hetkel enam ei ole ning alles jäävad vaid passiivsed investorid, muutub turg ebaefektiivseks ja seda asutakse reguleerima – lihtsustatult öeldes viib passiivne investeerimine kommunismi,“ hindas ekspert lähima 20 aasta vaadet.

Hänni sõnul jääb aga börsiettevõtteid vähemaks ning seetõttu on tehnoloogiasektori ettevõtetesse õigel hetkel üha raskem investeerida. „Paljud potentsiaalsed ettevõtted ja hea tehnoloogia võetakse üle nii, et firma ei jõuagi börsile ning keegi teine sinna juurde ei pääse,“ märkis ta. „Üha enam tahetakse selliseid ettevõtteid osta varajases faasis ja näiteks ühisrahastuse abiga,“ ütles Hänni.

Regioonide lõikes nähakse potentsiaali aga seal, kus on kõrgem risk. „Risk ja tootlus käivad käsikäes, seega on suurema riskiga regioonid tulusamad,“ nentis ta. „Arenevad regioonid võiksid olla see suund, kuhu vaadata,“ arvas Vähi.