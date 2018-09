Mikrokorter, mis läheb kiiresti kaubaks

Ainult tellijale

Triin Sõro 08. september 2018, 08:00

Kinnisvaraturul on mikrokorterite järele nõudlus pidevalt kasvav, sest stabiilset, teisalt paindlike tingimustega üüripinda vajavad nii siseriiklikult rändavad töötajad kui ka siia lühemaks või pikemaks ajaks saabuvad välismaalased, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Triin Sõro.

See on aktiivne turg, millesse on valmis panustama nii väikesed jaeinvestorid kui ka suured tegijad, kes oleksid huvitatud tervetest üürimajadest. Tallinn meelitab paljusid ning linna elanikkond on pidevalt kasvav. Seetõttu on aktiivse kinnisvaraturu valguses üha rohkem vaja ka üürikortereid, kusjuures üha enam just mikrokortereid, mille väike üldpind võimaldaks väiksemaid kulusid ning investorist omanikule paindlikkust ja stabiilsust.

Oluline on paindlikkus

Mikrokorterite elanikkond on mitmekesine, sisuliselt läbilõige ühiskonnast. Nii on just mikrokorterite puhul üheks oluliseks teemaks tõusnud paindlikkuse võimaldamine üüriperioodi pikkuses. Aastase või suveperioodi lühiajalise lepingu kõrval vajatakse üha enam väga erineva pikkusega üürilepinguid igasugustel aegadel. Näiteks, paljud välismaalased tulevad siia tööle mõne projekti raames, mis kestab 2–4 kuud. Piisavalt pikk aeg, et mitte hotellis elada, kuid samas paljud korteriomanikud selliseid vahemikke ei paku. Kes seda pakub, on üüriturul kindlalt eelisseisus.