Tagasi 07.05.25, 10:55 Poliitikaajakirjanik: järgmised kaks kuud ootab Euroopat ees tõeline tuleproov Euroopa Liidus on vaja jõuda mitme ka Eesti jaoks tähtsa eesmärgini lähema kahe kuu jooksul, kuid allesjäänud ajast ei pruugi piisata, ütles Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.

Ungari peaminister Victor Orban ja Slovakkia peaminister Robert Fico on seni olnud suurimad kriitikud Euroopa Liidu tehtud sammudes Venemaa suunal.

Foto: Imago Images / Scanpix

Kelomees rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et Eestile kõige tähtsamates küsimustes ei piisa edasiminekuks ülekaalukast enamusest, mistõttu otsitakse teid ümber Ungari ja Slovakkia vetostamise. Kelomees tõstis tähtsamate teemadena esile näiteks Venemaa vastu suunatud sanktsioonid, uue seitsmeaastase eelarve protsessi alustamise ja kaitsevõime arendamise.

"Ma ei usu, et need ligi 50 päeva on piisav, kui arvestada, mis on tegemata alates Trumpi (USA president Donald Trump ‒ toim) ametissesaamisest ja varasematel aastatel enne seda," märkis Delfi ajakirjanik.

Lisaks selgitas Kelomees, millise sõnumi andis Saksamaa liidukantsleri valimine, kui alles teisel hääletusel sai Friedrich Merz Saksamaa uueks liidriks.

Herman Kelomeest intervjueeris Indrek Lepik.