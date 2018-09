Urve Palo pärandus: ettevõtjad haaravad tüki üürimajadest

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Seal tuli mulle vastu kaks venda, kellega ma kokkuleppele ei saanud. Üks oli rumalus ja teine kadedus. Koit Uus

Edasi jääb vald passiivseks investoriks ja ettevõtja kanda jääb planeering, ehitus jm. Vald ja ettevõte määravad koos kindlaks, kellele maja luuakse ja mis tingimusel välja üüritakse. 20 aastat teenindab ehitatud või rekonstrueeritud maja üürimaja eesmärki, seejärel kuulub aga hoone ettevõtjale ja ta võib sellega teha, mida hing ihaldab.

Miljonär Koit Uus pani projektid juba enne valmis

Lääne-Nigula vald oli esimene, kes teatas eelmisel aastal, et võtab üürimajade programmist osa koos eraettevõtjaga. Vallavanem Mikk Lõhmus tõdes, et mitu vallad küsis neilt nõu, kuidas nad seda tegid. "Olime nagu teerajajad," ütles ta.

Lääne-Nigulas asuvale Linnamäele kerkib kortermaja koostöös Läänemaa ettevõtja Koit Uusiga. Vallavanema sõnul jõuti koostööni mõlemapoolse suhtlemise tulemusena.

Eelmine aasta 26,6 miljoni suuruse varaväärtusega Rikaste TOPis 105. kohal olnud Koit Uus rääkis, et jälgis juba mõnda aega debatti üürimajade programmi idee ümber. "Kui nägin, et asi lähebki käima, võtsin riski - valisin välja kolm kohta ning projekteerisin kolm kortermaja," lisas ettevõtja. "Mõtlesin, et see ei tapa. Teadsin, et kes on juba midagi teinud, see on ka teistest eespool," lisas ta.

Kolmandik Uusi äridest on Haapsalu kandis, suurim äri on 27 aastat vana Haapsalu Uksetehas. "Ma nägin ja näen siiamaani, et ettevõtte laienemiseks on tööjõu leidmisega väga raske," rääkis Uus. "Mäletan Vene ajast, et kui töölisi polnud, siis ehitati maja. Hea korteriga saab alati ka inimese tööle. Seega pole üürimajade programm midagi uut," lisas ta.

Paraku on Uusi sõnul praegu ettevõtjad olukorras, kus väljaspool Tallinna ja Tartut on raske ehitada. "Kulu on üks, väljund teine," sõnas Uus. Piltlikult öeldes - istutades maha samasuguse oksa Tallinnas ja Läänemaal, kasvaks ühest oksast oliivipuu, teisest lepp, heal juhul sarapuu. Seega teadis Uus, et kui ühel päeval üürimajade programmi määrus vastu võetakse, on see hea hetk tegutsemiseks.

Välja valis ta kinnistu Haapsalus, 400 meetrit tema uksetehasest. Teised kaks projekteeris 10 kilomeetrit uksetehasest, oma endisesse kodupaika Linnamäele. Kui üürimajade programm vastu võeti, osutus üks projekt liiga väikseks, aga teised sobisid. Samuti tuli välja, et ettevõtja ei saa omapäi otse toetust KredExilt taotleda, seda saab teha vaid omavalitsus. Seega seadis Uus ühe projektiga sammud Haapsalu linnavalitsusse, teisega Lääne-Nigula vallavalitsusse.

Uus rääkis omavalitsuse juhtidele, et on valmis võtma kõik kulud ja riskid enda kanda - vald ei pea kulutama midagi peale ühiselt loodava ettevõtte osaluse soetuse, küll aga saab omavalitsus enda piirkonda uued korterid ja ka uusi maksumaksjaid. 20 aasta pärast saab Uus, kes on finantseerinud kogu projekti ka korterite omanikuks kogu osaühingu ostuga.

Lääne-Nigulaga löödi käed üsna ruttu. Haapsalus aga jäi asi katki. "Seal tuli mulle vastu kaks venda, kellega ma kokkuleppele ei saanud. Üks oli rumalus ja teine kadedus," ütles Uus, et keeldus täpsemalt rääkima, milles vastuolu tekkis. "No rumalus on see, kui asjast ei saada aru, ja kadedus see, kui sind ei pane muretsema mitte see, kui palju sul on, vaid see, et peaasi, et teistel vähem oleks," ütles ta vaid. Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et linna tingimused lihtsalt ei sobinud Uusile.

Uus lisas, et kuna ta ei saanud üürikorterit ehitama hakata otse Haapsalu Uksetehase kõrvale, ei ole ettevõte nüüd ka laienemisplaaniga enam kiirustanud.

Idee hea, teostus lonkab

"Ma toetan üürimajade programmi ideed kohtades, kus on turutõrge, kuid ma ei ütle, et meede ka kõige parem on," ütles Uus. Näiteks on bürokraatia olnud tema jaoks müstika. Ta rääkis, kuidas lõid vallaga kahasse ettevõtte Maali Üürimaja OÜ, millest 51% osalus on vallal, ülejäänud Uusil. Seega on kontroll valla käes. KredExiga läbirääkimisi pidades öeldi Uusile, et ta ei tohi ettevõtte nõukogus olla, sest see on korruptsioonioht. "See pole isegi naljakas - ma võin raha panna, see on kõik okei. Seega risk on minu raha peal, aga ma ei tohi olla nõukogus, et kontrollida, kuidas raha kulutatakse? Kakoi korruptsioonioht?" imestab Uus.

Paljudel on olnud küsimusi, miks vald just ühe ettevõtjaga koostööd tegema hakkas, mitte ei kuulutanud partneri otsimiseks välja konkurssi. Uus ütles, et kohalikus lehes ilmusid ka kuulutused, et selgitada välja avalik huvi piirkonnas üürielamute rajamiseks.

Samuti pole Uus nõus väitega, et ettevõtja saab võimaluse väikse sissemakse eest kortermaja 20 aastaga endale võtta. Linnamäe näitel maksab Uus korteri ehituse eest umber 700 000 eurot, lisaks vahepealsed kulud, mis 20 aasta jooksul majale lisanduvad.

Põhja-Sakalas teeb Vello Kunman kortereid lüpsjatele

Põhja-Sakala vald teeb üürimajade programmis koostööd Silikaat Grupiga, kelle omanik on vähese jutu poolest tuntud suurärimees Vello Kunman, kes on ka üks osaline Edgar Savisaare korruptsioonijuhtumis. Kunman on üks rikkamaid inimesi Eestis - eelmise aasta Rikaste TOPis oli ta pea 81 miljoni euro suuruse varaga 28. kohal.