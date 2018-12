USA ja Hiina vastasseis – lootusetu juhtum?

Hiina ja USA huvid maailmamajanduses on väga erinevad ning seetõttu on pikaajalist kaubandusrahu kahe suurriigi vahel raske prognoosida, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Eiko Kink

Teatavasti leppisid Donald Trump ja Xi Jinping Buenos Aireses G20 kohtumisele järgnenud nõupidamisel kokku, et 90 päeva jooksul uusi ja kõrgemaid imporditariife ei kehtestata. Selle eesmärk on anda rohkem aega kaubanduse ja muu poliitika üle läbirääkimiseks, mis kahe riigi vahel pingeid tekitavad. Tegemist oli USA järeleandmisega, et mitte kiirustada 200 miljardi dollari väärtuses Hiinast tulevale impordile uue aasta alguses tollitariifide tõstmisega 10 protsendilt 25-le.