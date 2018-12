Tubakapoliitika kahjustab tervist ja majandust

E-sigarettide aktsiis on pannud 5000 inimest taas suitsetama, tekitades ühiskonnale ja maksumaksjale olulist kahju, kirjutab NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Kopsuliidu andmeil sureb Eestis ligi 2000 inimest aastas suitsetamise tõttu. Foto: Raul Mee

Palju on arutatud selle üle, millist mõju on alkoholiaktsiisi tõstmine avaldanud rahvatervisele ja majandusele – kokkuvõtvalt on mõlemad kahju saanud. Hiljuti Eestis läbi viidud küsitluste põhjal saab hinnata, millist mõju on avaldanud tubakaaktsiis ning e-sigarettide e-vedelikele ja selle komponentidele aktsiisi kehtestamine.