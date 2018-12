Näilisus ja tegelikkus sotsiaalmeedia ajastul

Kas maailmas on vaesus suurenemas või vähenemas? Kas jõulukinkide ostmata jätmine muudab Hiina töölise elu paremaks või halvemaks? Paljud globaalsed probleemid ei ole päris sellised, nagu need sotsiaalmeedia kaudu paistavad, kuid vahel on tegelikkusest tähtsam, kuidas inimesed olukorda tajuvad, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Mihkel Nestor Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Ühel hiljutisel konverentsil küsis moderaator osalejatelt mõtteärgituseks, kas nende arvates on absoluutne vaesus maailmas viimase 20 aasta jooksul kolm korda suurenenud, jäänud samaks või hoopis kolm korda vähenenud. Igaüks võib nüüd mõelda, milline on õige vastus, kuid ühele päriselust võõrdunud analüütikule oli tulemus igal juhul üllatav.