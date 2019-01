Kes vastutab, kui istud kahel toolil?

META kommunikatsioonibüroo partner Andreas Kaju loeb moraali, kuidas võltsuudiste vohamise tõttu tuleb hakata mõtlema juba sõnavabaduse piiramise üle, teiselt poolt toodab tema firma vastuolulise sõnumiga plakateid erakonnale Eesti 200, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Eelmisel reedel käis saates "Otse Postimehest" külas kommunikatsioonibüroo META partner Andreas Kaju. Ajakirjanik Ainar Ruussaar intervjueeris teda kui eksperti, teemaks see, kuidas tunda valimiste eelsel perioodil ära valesid ja demagoogiat. Seejuures märgiti kohe alustuseks ausameelselt ära, et META büroo on ühe erakonna - Eesti 200 - palgal.

Kaju pidas Eesti ajakirjandusele maha ühe korraliku epistli. Tema sõnul peab just ajakirjandus olema see filter, mis kaitseb lihtsat inimest väärinfo ohvriks langemise eest, kuid meedia ei saavat selle rolliga alati hakkama. Samuti on tema hinnangul olukord võltsuudistega juba nii hull, et tuleb hakata mõtlema juba sõnavabaduse piiramise raske küsimuse üle.

"Aeg on mõelda ühele küsimusele, mida me ei julge küsida ja ma kujutan ette, et ajakirjanduses on eriline vastumeelsus selle küsimuse küsimiseks, kuna see puudutab ka ajakirjandust ennast. Mida peale hakata teadliku väärinfo edastajate, valetajate ja manipuleerijatega, kelle eesmärgiks on õõnestada Eesti põhiseadusliku korra usaldusväärsust, mis seisneb meie institutsioonide toimimises ja võimude lahususes. See ei ole küsimus, mis turumajanduses ennast ise ära korraldab," märkis ta.

Esmaspäeval ilmusid ühte Tallinna trammipeatusesse veidrad reklaamid, mis justkui kutsusid üles segregatsioonile rahvusliku kuuluvuse alusel. Reklaamid tootnud büroo ei avaldanud oma klienti, levima hakkasid erinevad vandenõuteooriad. Ekspressi ajakirjanik Priit Hõbemägi avaldas loo, kus spekuleeris lausa, et tegemist võib olla Venemaa infosõja avapauguga.

Kuigi see meelevaldne väide tõeks ei osutunud, sai Vene propagandamasin tõepoolest magusa kondi hambusse. Delfi kirjutas, kuidas uudist kajastasid nii Sputnik kui TASS, Läti väljaanne Vzgljad rääkis "segregatsioonivaimus agitatsioonist", jne.

Õhtuks tuli välja, et tegu oli siiski vaid ebaõnnestunud meediakampaaniaga, mida korraldas...Eesti 200. Seesama Eesti 200, keda nõustab kommunikatsioonibüroo META.

Kes nüüd siis – vastutab?