EKRE: meie majandusprogramm ei vii riigieelarvet miinusesse

Vastukajaks Äripäeva 22. jaanuari numbris ilmunud artiklile, milles hinnati erakondade lubaduste mõju, võin kinnitada, et EKRE majandusprogramm on koostatud pikaajalise vaatega ning see ei vii riigieelarvet miinusesse, kirjutab EKRE majandustoimkonna juht Endel Oja.

Endel Oja. Foto: Erakogu

EKRE majandusprogrammi valmimisse panustas 15liikmeline toimkond, mis koosneb eranditult ettevõtjatest. Koos ekspertidega kulutati sellele 2018. aasta jooksul üle 1000 inimtöö tunni. Meie seisukoht on, et majandus on elav mehhanism, kus paljusid tegureid tuleb hinnata koosmõjus ja kus sageli maksu vähendamine (näiteks aktsiisid) võib kokkuvõttes kaasa tuua hoopiski laekumise suurenemise tarbimise kasvu kaudu.