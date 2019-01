Eksperdid poliitikutele: kust kõigeks selleks raha tuleb?

Majanduseksperdid hurjutavad poliitikuid liigsete lubaduste ja väheste katteallikate eest. Mitu lubadust võivad ju idee tasandil head olla, ent saatan peitub detailides.

Kuhu jäid lubaduste katteallikad, küsib Riigireformi SA üks eestvedaja, majandusekspert Raivo Vare erakondade majandusprogramme lugedes. Foto: Raul Mee Jaga lugu:

Majandusteadlase Raul Eametsa sõnul torkab erakondade majandusprogramme vaadates silma tüüpiline olukord enne valimisi, kus ühelt poolt lubatakse maksude alandamist ning teisalt igasuguste toetuste suurendamist. „Kui me laenamise ja euroraha välja jätame, siis saab iga natuke majandust õppinud inimene aru, et need kaks asja ei käi loogiliselt kokku,“ sõnas ta. Eametsa sõnul meenus talle majandusprogramme lugedes jõuluaeg, kus igasuguseid lubadusi voorib sisse uksest ja aknast.