Kapitalil on rahvus

See ei ole hea pikk strateegia, kui me korjame majandusest igal aastal pensionifondide maksetena kokku arvestatava hulga kapitali ja suuname selle Eestist välja, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige ning Nortali asutaja ja juht Priit Alamäe.

Priit Alamäe. Foto: Andras Kralla

Viimasel paaril nädalal on käima läinud väga elav arutelu panganduse ja pensionifondide üle, mida on vedanud Indrek Neivelt. Arutelu järeldus on õige: sulase ja peremehe vahe tänases maailmas on see, kelle käest on kapital ja kus on peakorterid. Aga asja tuumani ei ole jõutud.