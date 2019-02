Oodata on tõelist Türgi suve

Värsked müüginumbrid näitavad, et eestlaste eelistatuimaks puhkusereiside sihtkohaks tõuseb eeloleval suvel Türgi. Napilt jääb maha Kreeka, kolmandat kohta hoiab juba mitmendat aastat Bulgaaria, kirjutab Go Traveli turundusjuht Anu Vane.

Go Traveli turundusjuht Anu Vane. Foto: Go Travel, Arno Mikkor

Türgi boonusteks on perekesksus, lai valik, lühike lennuaeg ning mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe. Türgis pööratakse erilist tähelepanu lastele – väga palju on perekeskseid lastele mõeldud atraktsioonidega hotelle. Paljudele klientidele on tähtis ka kõik-hinnas-kontseptsioon. Türgi konkurent Kreeka jääbki just nende kahe asja poolest kõige rohkem alla. Seal ei ole „kõik hinnas“ nii tavaline ning hotellid on ehk vähem lõbustuspargilikumad. Kõikidest reisidest umbes 30% müüme praegu Türki ja tõusutrend jätkub.