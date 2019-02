Mitte aktsiiside häälestus, vaid nullfaasi eelarve

Eesti maksutulu tuleb 7 protsendilt ettevõtetest ja me peame mõtlema, millises keskkonnas on need ettevõtted, kellelt me ootame kasvu, arvab Tööandjate keskliidu juhatuse liige Jaan Puusaag.

Jaan Puusaag. Foto: Eiko Kink

Üle 80 protsendi maksubaasist, millest Eesti riik ennast iga-aastaselt toidab, tuleb ettevõtete maksutulust – eraettevõtlusest. Maksutulude kasv saab tulla ainult majanduskasvust.

Olulised numbrid, millele tahaks tähelepanu pöörata: 7 protsenti Eesti tööandjatest ehk 7000 ettevõtet maksab 93 protsenti kogu maksutulust. 67 protsenti kõigist töötajatest töötab selle 7000 tööandja juures. Umbes 1 protsent ettevõttetest ehk 1000 ettevõtet maksab umbes 65 protsenti kogu maksutulust. See on väga oluline taustsüsteem ja igasugune peenhäälestus aktsiiside siia-sinna liigutamisega ei mõjuta nii palju, kui mõjutab selle 7 protsendi kasvatamine näiteks 8 protsendile. See peaks olema meie suund ja teravik.

Meie ootus on, et maksukoormus ei tohiks tõusta kindlasti. Me ootame vigade parandust: oleme seisukohal, et tulumaksuvaba miinimum tuleks ühtlustada kõigile, minna tagasi lihtsa ja arusaadava süsteemi juurde. Süsteem peaks olema lihtne, peaks olema läbi mõeldud ja arutatud pikk plaan, vastutustundlik kestlik eelarvepoliitika, nullfaasi eelarve. Seni on toimunud igasugune eelarve arutelu pluss-miinus süsteemis, et kui palju me eelmisest perioodist saame maha võtta, kui palju juurde panna, kas me püsime selles graafikus. Tuleks teha reset ja aru saada, mis on üldse vajalik.

Allikas: kõne Riigikogus 19.02.19