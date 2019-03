Kuidas lahendada IT-sektori tööjõukriisi?

Jutud IT-spetsialistide kroonilisest puudusest on muutunud igapäevaseks mantraks, kuid väiksemad ja keskmised ettevõtted saavad sellest tööjõupõuast üsna kergesti üle kogu IKTd teenusena sisse ostes, kirjutab Datafoxi teenuste valdkonna juht Kristjan Ok.

Kristjan Ok Foto: Erakogu

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA tegi eelmisel aastal IKT-uuringu, millest selgus, et aastaks 2020 on Eestis puudu 37 000 selle valdkonna spetsialisti. Eesti mõistes on see tohutu inimeste hulk, keda on rohkem kui elanikke Kohtla-Järve linnas või kogu Võru maakonnas kokku.