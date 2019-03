Visioon: innovaatiline internetimaa

Lepime kokku innovaatilise internetimaa visioonis ja seome tippteaduse, hariduse, ettevõtluse, avaliku teenuse ja kultuuri tugevaks innovatsiooni tervikuks nii, et igal valdkonnal oleks innovatsioonis oma selge roll ja põhjus-tagajärg seosed teistega, kirjutab arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis Pro Konsultatsioonide juhtimiskonsultant Mait Raava.

Mait Raava. Foto: Eiko Kink

Parema tuleviku loome me endale ise, kui mõistame õigesti ümbritsevat arengut ja kasutame unikaalseid võimalusi maailma paremaks muuta. Kahtlemata mõjutab tulevikku kõige rohkem innovatsioon, milles peitubki parema elu võti. Meie paremaks tulevikuks võiks olla innovaatiline internetimaa, kuna internetimaailma võidukäik on vältimatu ja radikaalne. Õnneks on meil interneti arengutes kaasa rääkimiseks suurepärased eeldused. Kuigi me oleme seni palju rääkinud e- ja digiriigist ning ühtteist selles ka ära teinud, on need valikud olnud harali ja killustunud, mistõttu neist pole sündinud suurt innovatsiooni. Erinevalt e- ja digiriigist viib interneti-inimesest lähtuv internetimaa meid uude paradigmasse.