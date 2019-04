Edukas ärisuhe on nagu jäämägi

Ärisuhted ei erine kuigi palju meie igapäevastest suhetest. Usaldusväärse ja kauakestva partnerluse ehitamine nõuab aega, mõistmist ja pühendumist. Ei tule vist üllatusena, et selle juures on peamiseks märksõnaks kommunikatsioon. Oma praktilisi nippe hea koostöösuhte ehitamisel jagab rahvusvahelise mobiilitehnoloogiate ettevõtte Fortumo kliendihaldur Kerli Juhandi.

Kerli Juhandi Foto: Fortumo

Edukat ärisuhet võib võrrelda jäämäega. Selle veepealse osa moodustavad ühised projektid ning meedias kajastust saavad tegevused. Kõik see püsib aga veealusel osal, mis teatavasti on nähtavast tipust kordades suurem ja (töö)mahukam. Millised siis on need “lollikindlad” meetodid, mis aitavad jäämäe tipul kaugele paista?